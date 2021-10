GF Vip, Clarissa su Lulù: “È stata violentata, un uomo la obbligava a fare cose che lei non voleva” Nella casa del Grande Fratello Vip, Clarissa Hailé Selassié ha confidato ai suoi compagni di avventura, il doloroso passato della sorella Lulù. Secondo quanto sostiene la concorrente, la principessa etiope sarebbe stata vittima di violenza. Inoltre, sarebbe stata ricattata con delle foto private.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello Vip, sta emergendo il difficile passato di Lulù Hailé Selassié. A svelarlo, però, non è stata la diretta interessata, ma la sorella Clarissa. La sua scelta di confidare agli altri concorrenti dettagli molto dolorosi della vita privata di Lucrezia, sta dividendo gli spettatori. In molti, infatti, ritengono che abbia dato in pasto alle telecamere le fragilità della principessa etiope e gli episodi drammatici subiti sulla sua pelle.

Il doloroso passato di Lulù Hailé Selassié

Clarissa Hailé Selassié, mentre si trovava in camera da letto con alcuni concorrenti tra cui Raffaella Fico, Jo Squillo, Samy Youssef, Ainett Stephens e Carmen Russo, ha raccontato della sofferenza vissuta dalla sorella Lulù:

"Lei ogni piccolo problema lo butta sugli altri. Sicuramente deve andare dalla psicologa. Fuori da qua lei già la sente, già ce l'ha. Il fatto che qui dentro non ci parla tutti i giorni per lei è grave perché ne ha bisogno. Le dicono: ‘Oggi non c'è', però poi ne risente la persona. La sua salute mentale…cioè, ha un padre che sta in carcere, ha dei problemi, è stata violentata, è stata molestata da quando aveva quindici anni, l'hanno ricattata con delle foto nuda".

Davanti agli sguardi sbigottiti degli altri concorrenti, Clarissa ha ribadito: "È stata violentata praticamente. Un ragazzo la obbligava a fare delle cose che lei non voleva". Uno dei vipponi, allora, ha chiesto: "Ma un suo fidanzato o un ragazzo a caso?", a questo punto la regia ha preferito staccare l'inquadratura.

La preoccupazione di Francesca Cipriani per Lulù

Già nelle scorse ore, avevano suscitato preoccupazione le parole di Francesca Cipriani. La showgirl ha confidato di essersi accorta che Lulù andrebbe in bagno a vomitare dopo aver mangiato: "Va in bagno a vomitare dopo mangiato. Ragazze, secondo me ha bisogno di aiuto". Se le parole di Francesca Cipriani dovessero essere fondate, è auspicabile che gli autori stiano monitorando la situazione per interromperla se il reality dovesse rivelarsi dannoso per la salute della principessa etiope.