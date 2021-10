Francesca Cipriani: “Lulù vomita dopo aver mangiato”, esce la presunta bulimia della piccola Selassié Nelle scorse ore, Lulù Selassié è finita la centro dell’attenzione per una vicenda che riguarda un presunto disturbo alimentare (e non per il flirt con Manuel Bortuzzo). A lanciare l’allarme è stata Francesca Cipriani: “È andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato, ha bisogno di aiuto secondo me”. Le parole della gieffina fanno pensare che la ragazza potrebbe soffrire di bulimia.

A cura di Elisabetta Murina

Lulù Selassié è senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane, il suo flirt con Manuel Bortuzzo sta coinvolgendo migliaia di telespettatori. I due si sono avvicinati, poi allontanati e, nelle ultime ore, hanno di nuovo fatto pace. Questa volta, però, a catturare l'attenzione del pubblico è una vicenda ben più preoccupante, che riguarda un presunto disturbo alimentare della principessa. A lanciare l'allarme è stata Francesca Cipriani, che ha notato dei comportamenti insoliti di Lulù dopo i pasti: "È andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato". Le parole della gieffina fanno pensare che la ragazza potrebbe soffrire di bulimia.

Francesca Cipriani lancia l'allarme sulla salute di Lulù

Nelle scorse ore, Francesca Cipriani ha notato delle abitudini alimentari preoccupanti di Lulù e ha subito lanciato l'allarme tra gli altri inquilini: "Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta". Francesca è spaventata che la principessa possa soffrire di un disturbo alimentare, la bulimia, e pensa che sia necessario fare qualcosa per aiutarla: "Ragazze è vero, è si, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero…".

Anche Andrea Casalino si era accorto del comportamento di Lulù

Nelle scorse settimane, anche Andrea Casalino si era accorto del probabile problema di salute di Lulù e, preoccupato, aveva deciso di parlarne con lei: "Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando Lulù, non è che stai a vomità?". La gieffina, però, aveva subito rassicurato l'inquilino: "Io ho vomitato? Ma no, tranquillo. Se vomito lo dico, sul serio. Anzi ti dirò che adesso ho anche fame, quindi sono tranquilla…".