GF Vip, Katia Ricciarelli su tutte le furie per una pizza: “Adesso le mando a fare in c**o” Ricciarelli infuriata per la gestione della cena da parte di Sophie, Jessica e Clarissa. La soprano le attacca pesantemente: “Siamo dominati dalle minorenni”.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Basta una pizza per alterare gli animi al Grande Fratello Vip e far perdere la pazienza a Katia Ricciarelli, che si è ribellata alla gestione della cucina da parte di Clarissa e Jessica Selassié, oltre che di Sophie. Tutto è accaduto la sera del 23 novembre, per un motivo apparentemente futile che ha portato Ricciarelli a reagire in malo modo. Clarissa, Jessica e Sophie erano incaricate per la preparazione di una pizza per tutto il gruppo, prendendo la cosa con un eccesso di serietà, visto che all'improvviso hanno cominciato a chiedere a tutti di allontanarsi dalla cucina e mettersi a tavola, così da poter fare le porzioni e distribuire pizza per tutti. "È capitato a volte che qualcuno sia rimasto senza pizza", spiega Jessica.

Ma il loro atteggiamento non è piaciuto agli altri inquilini, in particolare a Katia Ricciarelli, si è avvicinata alla cucina lamentandosi per l'orario e lasciando intendere che lei non avrebbe mangiato altro: "Disturbiamo se stiamo qui? Non ho capito. Non cominciamo a fare queste sciocchezze, non siamo bambini, io mi prendo la mia pizza e vado là. Sono stanca di essere trattata come alla mensa del parroco". Le tre ragazze hanno provato a spiegare le loro ragioni, ma a quel punto Ricciarelli ha preso la sua porzione e ha deciso di mangiare da sola in segno di protesta.

Il risentimento di Katia Ricciarelli

Molti si sono avvicinati a a Katia Ricciarelli per capire cosa fosse accaduto, in particolare Davide. "Si sono montate la testa adesso – gli ha confidato Riciarelli – le mando a fare in c**o. Non si può andare avanti così, non possiamo essere dominati dalle minorenni, per vedere i sorrisetti che si fa quella co***ona insieme a Clarissa". E qui non è chiaro se Katia Ricciarelli si riferisse a sua sorella Jessica, o a Sophie. "Sono stanca, non sopporto più l'ipocrisia", prosegue: "Sono intelligente solo con gli intelligenti, con gli altri divento uno scaricatore di porto".

Leggi anche Sophie Codegoni al GF Vip 6 anticipa il Natale: il suo mini abito rosso è perfetto per le feste

Lulù contro le sue sorelle

A dare manforte a Katia ci si è messa anche Lulù, che si è scagliata contro le sorelle, primo vero segnale della loro separazione. Nella puntata di lunedì scorso, infatti, il Grande Fratello ha deciso che le tre non saranno più intese come unico concorrente, ma prese singolarmente. "Avete fatto arrabbiare anche Katia – protesta Lulù – che senso ha farci sedere lì e farci aspettare 40 minuti per una pizza?".

Ricciarelli rimprovera Patrizia Pellegrino

Poi Ricciarelli ne ha avute anche per Patrizia Pellegrino, neo entrata, rimproverata per aver tentato di stemperare i toni cantando una canzone: "Non metterti anche tu a prendere in giro, Patrizia. Sei appena arrivata".

Katia attacca Miriana, Trevisan in lacrime

Per Katia Ricciarelli sono giorni complessi, la soprano sembra sempre più irritata da alcuni atteggiamenti e il suo atteggiamento scontroso sta sempre più alimentando liti e scontri all'interno della casa, come quello con Miriana Trevisan. Nelle scorse ore, infatti, Ricciarelli ha accusato Miriana di tradimento, arrivando a minacciare di tirarle una scarpa e facendola piangere.