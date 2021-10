GF Vip, Gianmaria frenato con Sophie: “Il suo giudizio mi blocca, non c’è naturalezza” La storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni al GF Vip non sembra pronta a decollare. Messa da parte la passione iniziale, i due sono alle prese con le prime discussioni. E l’imprenditore napoletano non nasconde le sue perplessità, dopo la recente discussione in cui lei lo aveva definito “troppo ripetitivo”: “Il giudizio di Sophie mi blocca”.

A cura di Elisabetta Murina

La storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6 non sembra pronta a fare un passo in avanti. Dopo la passione iniziale, i due stanno affrontando le prime discussioni. Dopo che lei gli ha detto di essere "troppo ripetitivo", anche lui inizia a esternare i primi dubbi sul loro rapporto: "Il giudizio di Sophie mi blocca".

Lo sfogo di Gianmaria: "Sono bloccato"

Gianmaria, dopo la prima discussione avuta con Sophie, si sfoga con Manila e le racconta quanto accaduto. L'imprenditore napoletano spiega di sentirsi demoralizzato dal modo in cui stanno andando le cose e di faticare a capire il comportamento della ragazza: "Mi verrebbe molto più naturale allontanarmi che fare lo sforzo che sto facendo. Non c’è naturalezza. Io non sono naturale e la comunicazione che vuole lei non c’è, non riesco a parlare con lei come parlo con voi. Sono bloccato”. Solo poche ore prima, l'ex volto di Uomini e Donne l'aveva rimproverato di non avere argomenti di conversazione e non cercare in alcun modo di approfondire la conoscenza. Gianmaria rivela a Manila il bisogno di passare più momenti di riservatezza con Sophie: "Sembra quasi che ci debba essere sempre qualcuno interno, perché se siamo solo io e lei, io la sovrasto".

Sophie frenata nei confronti di Gianmaria

Anche Sophie torna a parlare con Jo Squillo e Miriana Trevisan del rapporto con Gianmaria, esternando tutte le sue perplessità a riguardo. Il problema principale tra i due sarebbe la mancanza di comunicazione e di comprensione reciproca: "Io non so come è fatto, so solo che ogni due giorni gli devo dare il manuale". La gieffina ammette anche che, per quanto sia forte l'attrazione tra loro, non è intenzionata ad insistere più di tanto per far decollare il rapporto: "Lui deve rimanere se stesso, perché è la cosa più giusta che una persona possa fare". Se è destino, il flirt tra i due si trasformerà presto in un sentimento più forte e duraturo. Altrimenti, rientrerà nella lista di rapporti altalenanti di questa edizione del Grande Fratello, insieme a Manuel Bortuzzo e Lulù e Nicola Pisu e Miriana Trevisan.