GF Vip, Francesca Cipriani e Alessandro pensano al matrimonio: “Mi ha fatto la proposta in privato” Quando prima di abbandonare la casa del GF Vip 6 Alessandro Rossi si è inginocchiato davanti a Francesca Cipriani, in molti hanno pensato che per la coppia fosse arrivato il momento di fare il grande passo. Ma così non è stato. Tuttavia, la bionda gieffina ha rivelato ad alcuni compagni che il suo amato le ha già chiesto di sposarla in privato.

A cura di Elisabetta Murina

Si è inginocchiato davanti alla sua dolce metà per rivelarle qualcosa che non le aveva mai detto prima. Molti telespettatori e fan sui social pensavano che Alessandro Rossi avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Francesca Cipriani nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ma così non è stato. Forse non sarebbero basati i 100 secondi che Alfonso Signorini ha concesso al ragazzo prima uscire definitivamente dalla porta rossa per un'occasione così speciale. Tuttavia, la spumeggiante gieffina ha rivelato ad alcuni compagni che il suo "Ale" le ha già fatto in privato la proposta di matrimonio. Chissà quando (o se) arriverà anche quella romantica davanti alle telecamere.

La rivelazione di Francesca Cipriani

Francesca sogna un futuro con Alessandro e, dopo soli 10 mesi d'amore, pensa già ai figli e al matrimonio. E, stando a quanto ha confessato lei stessa a Miriana Trevisan e Clarissa Selassié, pare che il suo amato fidanzato le abbia già chiesto di sposarla in privato: "In privato mi ha già detto che mi vuole sposare. Vorremmo sia il matrimonio che un bambino. Desideriamo tutto questo. Però la proposta ufficiale va fatta, ok in privato, ma poi deve farla per bene. Non sembra ma io sono una ragazza all’antica". Anche se sembra che la proposta sia già arrivata in un momento intimo, la bionda (forse ancora per poco visto la tinta per capelli venuta male) gieffina ci tiene ad averla anche in forma ufficiale: "Non vedo l’ora che me lo chieda come si deve, che mi faccia la proposta. Tutti mi avete detto che pensavate che me l’avrebbe fatta in diretta l’altra sera. Però dai in 100 secondi non era proprio romantica. Ci vuole tranquillità per fare un gesto del genere".

Il folle amore tra Francesca e Alessandro

Gli incontri tra Alessandro e Francesca nella casa del Grande Fratello Vip sono stati romantici e folli allo stesso tempo. La prima volta, lei è stata letteralmente trattenuta dai bodyguard con la forza per evitare di infrangere le regole di sicurezza anti Covid. Poi, finalmente, è riuscita a riabbracciarlo e ha avuto addirittura la possibilità di passare con lui tre giorni nella casa. Quel che è certo, è che la gieffina è folle d'amore e pronta a tutto per il suo fidanzato, come ha più volte dimostrato con urla disperate e pianti. Anche lui, imprenditore edile romagnolo, sembra cotto di lei. Chissà che presto non li vedremo mano nella mano all'altare.