Momenti di tenerezza nella casa del Grande Fratello Vip dove Andrea Zelletta ha voluto fare gli auguri alla sua fidanzata Natalia Paragoni, per il suo compleanno. Il gieffino si è commosso pensando alla sua ragazza che non vede da quattro mesi e di cui dice di essere sempre più innamorato.

Il messaggio di auguri per Natalia

Un gesto significativo e pieno d'affetto quello che l'ex volto di Uomini e Donne ha fatto per la sua dolce metà, alla quale ha rivolto anche un messaggio per gli auguri natalizi che la produzione del reality ha permesso a tutti i concorrenti di inviare ai loro cari. Nonostante questo slancio nei confronti della sua Natalia, Zelletta sembra essere particolarmente turbato e non è riuscito a trattenere qualche lacrima pensando al suo rapporto. A consolarlo, oltre al suo fede amico Pierpaolo, ci sono anche Sonia Lorenzini e Giulia Salemi, la quale cerca di dargli tutto il suo supporto dicendo:

Hai preso coscienza di quanto la ami, è una cosa stupenda, sei sempre stato corretto qui dentro, hai sempre parlato di lei, non hai nulla da rimproverarti. La apprezzerai ancora di più quando esci perché grazie al Grande Fratello hai capito quanto ci tieni, se prima potevi darla per scontata adesso sai che non è più così.

Intanto è proprio Pretelli che cerca di far ricadere l'attenzione delle telecamere sulla scritta che Andrea ha fatto per Natalia e quindi invita tutti i ragazzi a stendersi sulla passerella, in modo che "Auguri Natalia" siano ben in evidenza accompagnate dalla consueta canzoncina per il compleanno.

Natalia Paragoni risponde ad Andrea Zelletta

La diretta interessata non ha potuto non rispondere agli auguri del suo fidanzato assistendo quasi in diretta al piccolo siparietto dedicatole nella casa del Grande Fratello Vip. Su Instagram, infatti, ha pubblicato uno scatto del messaggio che le ha rivolto Andrea Zelletta e ha scritto accanto: "Ti amo amore mio, mi manchi. Grazie per essere quello che sei, una persona diversa che si distingue dalla massa".

Natalia assente dal video per Natale realizzato dal GF

Proprio nella scorsa puntata, quella di lunedì 21 dicembre, quando a tutti sono stati recapitati gli auguri di Natale, Andrea Zelletta non ha ricevuto nessun messaggio dalla fidanzata Natalia. Eppure, nel video che aveva realizzato aveva fatto sapere alla sua compagna di aver maturato un desiderio di maternità e di essere triste all'idea di dover trascorrere il Natale lontano da lei. L'ex protagonista del dating show di Canale 5, dopo quel messaggio, aveva scritto su Instagram un frase al quanto sospetta: "Non ho più parole", il che aveva fatto intendere che nella coppia ci fossero dei problemi. Ma date le ultime manifestazioni da parte della Paragoni, non sembra che i fan della coppia abbiano qualcosa di cui preoccuparsi.