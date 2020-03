Continua a distanza la storia d'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il figlio di Eleonora Giorgi, ancora dentro la Casa del Grande Fratello Vip, sta vivendo giorni particolarmente emotivi sia per la lontananza dalla sua nuova fiamma, che per la situazione scoppiata in Italia a causa del coronavirus. Il pensiero va ai propri cari. Il ragazzo aveva dedicato dolci messaggi a Clizia Incorvaia nei giorni passati, per farle sapere la sua vicinanza , e durante la puntata di mercoledì 11 marzo, l'ex Princisessa di Chiambretti ha deciso di fargli sapere che il suo affetto è reciproco. Mentre Paolo era in confessionale, Signorini gli ha fatto recapitare il messaggio.

Il messaggio di Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro

Dopo l'annuncio sull'aggravarsi dell'emergenza coronavirus, Paolo Ciavarro aveva ricevuto il videomessaggio da parte dei suoi genitori. Nella serata è arrivata anche la rassicurazione della neo fidanzata Clizia, che sta bene e sente molto la sua mancanza. "Io stasera ti leggo un messaggio che Clizia mi ha mandato sul cellulare, mi ha detto ‘Alfonso ti prego leggilo’, ed io sono molto contento di farlo”, ha spiegato Signorini dallo studio di Cologno Monzese:

Caro Paolo, tre giorni fa era il nostro mesiversario. Ti ho festeggiato guardando la luna, nostra complice e ruffiana da sempre. Mi manchi, vorrei viverti ma so che arriveranno momenti unici per noi. Stai tranquillo, io sto bene sei il mio primo pensiero e saluto al giorno. Ti penso sempre, in attesa del 3151esimo bacio”. Paolo è rimasto molto colpito da tali parole: “Brava ha tenuto il conto! Un bacio a Clizia, grazie Alfonso per questo regalo. Mi manca da morire.

Come ha reagito Paolo Ciavarro

Il concorrente era molto emozionato, ha ringraziato Signorini per la sorpresa e ha commentato: "Brava ha tenuto il conto! Un bacio a Clizia, grazie Alfonso per questo regalo. Mi manca da morire". La lontananza diventa sempre più di difficile dentro le mura della casa e già durante la settimana, in un momento di sfogo, Paolo Ciavarro aveva mostrato non pochi segni di cedimento: “Altri 50 giorni, mi sento male. Altri giorni senza Clizia è dura, devo essere forte e basta. Mi manca tanto non c’è niente da fare, inutile dire il contrario. Però è bello quello che sto provando. Io e lei abbiamo vinto", aveva detto a Patrick.