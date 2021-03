in foto: Barbara d’Urso si accorge del nudo di Patrizia De Blanck

Sono trascorse poche ore dalla nascita di Vittoria Lucia Ferragni, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, ma la cronaca rosa continua ad essere concentrata sul lieto evento che riguarda la coppia più celebre e influente d'Italia in questo momento.

Qualcosa di cui si parla con insistenza su giornali, social e Tv e di cui non poteva non parlare Barbara d'Urso, l'onnipresente conduttrice in onda quotidianamente con il suo Pomeriggio 5. La conduttrice è però incappata in una piccola gaffe nel corso della puntata del 25 marzo, quando per sbaglio ha cambiato il cognome della bambina appena nata, chiamandola Vittoria Maria anziché Vittoria Lucia Ferragni. Un lapsus giustificato, che tuttavia non è passato inosservato sui social.

Barbara D'Urso si corregge dopo l'errore

La conduttrice ha commesso un doppio errore, non solo perché ha confuso Lucia con Maria, ma perché gli ha attribuito un valore di secondo nome (così non è perché si tratta del cognome di Fedez, che si chiama infatti Federico Lucia). Al termine della puntata è stata la stessa Barbara D’Urso a correggersi, dopo che le era stato fatto notare durante la pubblicità dal Tik Toker Leonardo Maini Barbieri.

La chiusura di Live – Non è la D'Urso

Intanto Barbara D'Urso si prepara all'ultima puntata di Live – Non è la D'Urso. Dopo circa 70 puntate chiuderà il contenitore lanciato dalla conduttrice nella primavera del 2019, che in due stagioni ha annoverato tanti momenti capaci di catalizzare l'attenzione e il dibattito pubblico. Domenica 28 marzo andrà in onda su Canale 5, in prima serata, l'ultima puntata della trasmissione. Poi Barbara D'Urso continuerà a dedicarsi al suo Pomeriggio 5 e vedrà allungarsi lo spazio di Domenica Live, che si allungherà proprio per dare alla conduttrice più margini di manovra nella domenica pomeriggio.