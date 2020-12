in foto: Foto C. Capriotti per concessione ufficio stampa Endemol

Al Grande Fratello Vip spesso ci si dimentica delle telecamere e la gaffe è sempre dietro l'angolo. Ne sa qualcosa Cecilia Capriotti, che ha confermato di essere l'elemento trash perfetto per questa edizione con una gaffe contro I me contro te, la coppia di youtuber adorata dai bambini. Parlando con Samantha De Grenet, si è lasciata sfuggire un "deficienti", correggendosi peraltro immediatamente e con grazia.

La gaffe di Cecilia Capriotti

La Capriotti è mamma di una bambina di nome Maria Isabelle, 4 anni, avuta dal compagno Gianluca Mobilia. Come tanti bimbi della sua età, la piccola è una grande fan del duo, per la disperazione di Cecilia: “Lei vuole I me contro te. Io spesso giro e papà le dice ‘ci vediamo un film?’. Il Re Leone lo ha visto, Dumbo lo ha visto, lei vuole i Me Contro Te. Quei due che fanno lo slime e allora le devo comprare lo slime. Mi ha detto ‘mamma compra il bicarbonato!’ perché voleva farlo. Loro fanno vedere che lo slime si fa così, due deficienti… due ragazzi molto bravi! Li vuole vedere tutto il giorno”.

Chi sono I me contro te

I me contro te sono Luì e Sofì, all'anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia. Siciliani di Palermo, sono una coppia anche nella vita e hanno conosciuto un successo incredibile su YouTube con video diretti a bambini e ragazzi. La fortuna sul web li ha portati anche su Disney Channel con un programma con un programma per ragazzi in cui squadre di fan tra gli 8 e i 12 anni si sfidano in giochi e abilità. La consacrazione definitiva è arrivata con il cinema: il loro primo film, “Me contro te – La vendetta del signor S”, è uscito nel gennaio 2019 ed è stato un grande successo in termini di incassi, con intere famiglie trascinate in sala dai bambini. Il secondo, "Me contro Te: Il mistero della scuola incantata" uscirà al cinema (Covid permettendo) la prossima primavera.