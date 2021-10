Gabriele Corsi smentisce Mika conduttore dell’Eurovision 2022: “Era una battuta” Gabriele Corsi del Trio Medusa smentisce Mika conduttore dell’Eurovision 2022 durante il programma di Radio Deejay Chiamate Roma Triuno Triuno: “Era una battuta”. La versione data dal conduttore radiofonico rimanderebbe a un fraintendimento delle sue intenzioni nello scherzare sul nome del prossimo presentatore dell’ESC Italia.

Gabriele Corsi del Trio Medusa smentisce Mika conduttore dell'Eurovision 2022 durante il programma di Radio Deejay Chiamate Roma Triuno Triuno. La versione data dal conduttore radiofonico rimanderebbe a un fraintendimento delle sue intenzioni nello scherzare sul nome del prossimo presentatore dell'ESC Italia: "È successo che ieri qualcuno ha rilanciato la mia battuta sui social e gli organi di stampa l’hanno ripreso, la notizia è finita ovunque. La notizia non è nuova, gira da mesi, ma non ne abbiamo certezza. #Mikaèvero è l’hashtag da lanciare, altroché".

La risposta del management di Mika

Il management di Mika al Messaggero: "Lo abbiamo sentito solo alla radio e lo leggiamo da quest'estate. Altro non sappiamo". Che nemmeno è una smentita piena. Gabriele Corsi ha anche aggiunto: "Sapete bene lo scetticismo che ha accompagnato la mia conduzione dell’Eurovision, adesso tutti o si auto candidano o si hanno il nome del conduttore giusto. Prima questo evento era visto come una baracconata, guardato con un po’ di spocchia, quando invece è un evento di portata mondiale".

Com'è nata la notizia di Mika conduttore dell'Eurovision 2022

La notizia era trapelata in radio, nello stesso programma del mattino del Trio, e aveva folgorato gli ascoltatori per la naturalezza dell'intervento, apparentemente innocuo eppure legato a un'informazione bomba rispetto al prossimo Eurovision Song Contest: "Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l'Eurovision…ops, ci è sfuggito". L'attendibilità di Gabriele Corsi era anche sostenuta dal fatto che l'Eurovision 2021 l'aveva visto conduttore insieme a Cristiano Malgioglio. Un passaggio del testimone plausibile, visto che Mika e Corsi sono colleghi e amici. Rimandare a un fraintendimento è stata un'ottima exit strategy ma va detto che un modo altrettanto valido per arginare una notizia fraintesa e ritenuta infondata sarebbe potuto essere anche un intervento tempestivo, con chiarimento annesso, tramite i social di Corsi. È andata com'è andata, a tempo debito si capirà se il nome di Mika è destinato a rimanere nell'innocente perimetro di una battuta o avrà davvero la sua vetrina mondiale su Rai1.