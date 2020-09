Gabriel Garko al Grande Fratello Vip ha parlato del "segreto di Pulcinella", quello che tutti sanno ma nessuno dice. Nella puntata di venerdì del Grande Fratello Vip, Gabriel Garko si è raccontato molto ma non troppo, lasciando tutto ancora avvolto da una coltre di mistero. Il faccia a faccia con Adua Del Vesco ha analizzato ulteriormente i temi della "favola", dando l'impressione che il loro rapporto sia stato orchestrato ad hoc: "Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c'eri tu. Ma tra chi scrive, chi dirige e chi interpreta le favole, non ho capito ancora chi è che si diverte di più. Tu ti sei divertita?".

Cosa succederà il 3 ottobre a Verissimo

Alfonso Signorini ha cercato di tirare fuori qualche parola in più a Gabriel Garko, che con grande compostezza lo ha fermato: "Ah Signorini, lo devo spiegare proprio a te? Non credo che questa cosa vada capita e discussa qui, non è questo il momento". E Alfonso Signorini ha tirato in ballo "un programma più consono". Che sarà dunque "Verissimo". Il 3 ottobre, Gabriel Garko sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare "la sua verità" e per svelare finalmente questo "segreto di Pulcinella". Al Grande Fratello Vip, del resto Garko ha chiarito: "Vorrei avere la possibilità di chiarire a tutti perché è stato un segreto".

Le anticipazioni nella casa del Grande Fratello Vip

Dopo il momento, che ha spaccato in due anche la vita all'interno della casa, i concorrenti hanno commentato quello che è successo. È interessante notare come Stefania Orlando abbia fatto alcune supposizioni: "Potrebbe aver subito delle costrizioni di un agente, magari aveva clausole nel contratto che lo costringevano, perché una volta le mettevano". Stefania Orlando si riferisce, anche se non lo dice esplicitamente, al fatti di non poter fare coming out perché ha anche aggiunto: "Lo avrebbe fatto prima, se solo avesse potuto". Ma per svelare definitivamente "il segreto di Pulcinella" bisognerà aspettare il 3 ottobre.