Fulvio Abbate è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 28 settembre e ha lanciato una serie di bordate contro i concorrenti in una intervista a Radio Radio. Lo scrittore e filosofo ha colpito in particolare Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda. Sulla Gregoraci: "Lei è convinta di essere Mata Hari. È convinta che questo Grande Fratello sarà il suo Magnificat, ma per me non esiste". Su Maria Teresa Ruta e la figlia: "La Ruta è insostenibile. Si sveglia e già balla per mostrarsi. Ho trovato raggellante che sia lei che sua figlia abbiano le ciglia finte lunghe dieci centimetri". Abbate risparmia solo Patrizia De Blanck e Enock Balotelli: "Un ragazzo d'oro che tra poco scoppia".

Le parole di Fulvio Abbate su Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta

Bordate e giudizi severissimi nei confronti di tutti. Quello di Fulvio Abbate è stato un vero e proprio sfogo che non ha risparmiato nessuno.

Se tu hai un minimo di cultura, sentire questi che hanno un immaginario che va da Sanremo a Paperissima, molti di questi non hanno mai visto un film di Fellini, per dirne una. Tutto questo è devastante. Non possiedono neanche un briciolo di ironia. Non vedevo l’ora di scappare, perché non resisti quando vedi quattro squinzie che stanno lì tutto il giorno con il phon e la spazzola. Della Gregoraci non ne contemplo neppure l’esistenza. Lei è convinta di essere Mata Hari, ha intorno dei boys che le danno questa sensazione. Lei è convinta che questo Grande Fratello sarà il suo Magnificat. La Ruta è insostenibile. Lei si sveglia e inizia a ballare per mostrarsi. Gli altri pensavano che fosse scombiccherata, invece è una strategia precisa per farsi poi votare dai semplici, che la trovano carina. Ho fatto notare che trovo raggelante che madre e figlia abbiano delle ciglia finte di dieci centimetri, passi tre centimetri, ma dieci diventa abominio

Il giudizio di Fulvio Abbate sul caso Gabriel Garko

Fulvio Abbate ha ammonito i ragazzi della casa anche per come si sono comportati con il caso Gabriel Garko. A suo dire, è stato avvilente che nessuno ne abbia approfittato per esprimere un'opinione e per parlare dei diritti LGBT.

Ho trovato assolutamente discutibile che davanti al coming out di Gabriel Garko, questi non abbiano fatto una sola riflessione rispetto ai diritti sulle persone Lgbt. Ne hanno fatto solo una questione di privacy, non c’è la persona e cose così. Quindi degli analfabeti. Poteva essere un’occasione per dire una parola di liberazione nei confronti delle libertà sessuali, invece niente, puro analfabetismo.

Anche Francesco Oppini è messo in mezzo: “Reputo il figlio della Parietti l’elemento più tracotante lì dentro. Ritiene di dover muovere i fili di questa specie di ‘’setta’’ pietosa, si è dato i gradi di capoclasse".