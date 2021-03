Fiorello apre la seconda serata di Sanremo 2021 con una battuta su uno dei casi mediatici più commentati della scorsa settimana: il tweet di Nicola Zingaretti a sostegno di Barbara D’Urso dopo la chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso. La polemica nata in rete sale sul palco del Festival dopo la battuta del conduttore a proposito della solidarietà manifestata dal leader del PD nei confronti della popolare conduttrice. Polemica che, secondo Fiorello, avrebbe finito per investirlo. “Sai chi se l’è presa con me? Il PD se l’è presa con me, perché ho detto di Zingaretti e la D’Urso. Ma che male c’è? Che vi ha fatto la D’Urso? La storia nemmeno la conosco, ma che stanno insieme? E allora perché si sono arrabbiati?”, ha chiesto Fiorello al conduttore Amadeus che si è affrettato a smentire: “No, non stanno insieme. Saranno amici. Zingaretti è stato suo ospite tante volte”.

Ma Barbara D’Urso non ha visto Sanremo: “Festeggiavo record di Pomeriggio5”

Ma Barbara D’Urso ha fatto sapere a Leggo di non avere visto la prima puntata di Sanremo 2021. La conduttrice, già nominata da Fiorello nella serata del 2 marzo proprio in riferimento al tweet di Zingaretti, ha dichiarato di non avere acceso la tv per la prima puntata del Festival:

Non l’ho visto. Mi spiace ma non ho proprio acceso la tv. Vediamo se riesco stasera, anche se avrò da festeggiare il mio record stagionale di ascolti di Pomeriggio 5, proprio in sovrapposizione con programmi che parlavano di Sanremo. Che libidine! Una media che supera i 2 milioni di spettatori con oltre il 18% nella prima parte e 2.642.000 spettatori nella seconda parte con il 19,4%.

Amadeus, lo “Swiffer” delle polemiche

Fiorello è tornato inoltre sul tormentone delle polemiche che il conduttore Amadeus avrebbe la capacità “quasi miracolosa” di attirare a ridosso e durante le edizione dei Festival da lui condotte: “Oggi tutti parlavano di noi. Tu, come al solito, una polemica appena ti muovi. Posso dire una cosa bella? Il Festival è democrazia totale. Ognuno dice la propria. Soprattutto tu sei lo Swiffer delle polemiche. L’unico uomo al mondo che riesce a creare una polemica facendosi il segno della croce”.