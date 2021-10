Fino all’ultimo battito convince e chiude con ascolti in crescita, parte bene X Factor La fiction con Marco Bocci chiude con 4.613.000 spettatori e il 22.6% di share, in crescita netta rispetto alla penultima puntata. La sfida dei talk show vede Dritto e Rovescio superare Piazzapulita, mentre X Factor riparte in crescita rispetto all’anno scorso, ma va tenuto conto della messa in onda in contemporanea su Sky e Tv8.

A cura di Andrea Parrella

Si chiude con ascolti in crescita la prima stagione di Fino all'ultimo battito, la fiction di Rai1 con protagonista Marco Bocci terminata con l'ultima puntata del 28 ottobre (qui tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione). Rai1 è la rete più vista della serata e gli episodi finali registrano rispettivamente 4.710.000 spettatori con il 20.6% di share e 4.518.000 con il 25% di share. Ne risulta una media di 4.613.000 spettatori pari al 22.6% di share. Netta crescita rispetto alla scorsa settimana, quando pur crescendo aveva di poco superato i 4 milioni di spettatori.

Dritto e Rovescio supera Piazzapulita

Segue su Canale 5 Andiamo a Quel Paese che ha raccolto davanti al video 2.158.000 spettatori pari al 10.4% di share. Poi ampio spazio ai talk show politici, con Rete4 che con Dritto e Rovescio totalizza un ascolto medio di 1.080.000 spettatori e il 6.6% di share, prevalendo su La7 PiazzaPulita che ha registrato 990.000 spettatori con uno share del 5.9% di share. Segue Italia 1 con Fast & Furious 8 che ha intrattenuto 1.076.000 spettatori (5.2% di share), mentre su Rai2 il documentario Marcello Mastroianni – L’italiano ideale ha interessato 648.000 spettatori pari al 2.7% di share.

X Factor parte bene

A seguire Cinecittà la Fabbrica dei Sogni segna 407.000 spettatori con il 2%. Su Rai3 Papillon ha raccolto davanti al video 644 .000 spettatori pari ad uno share del 3% di share. Attenzione anche sulla prima puntata di X Factor (come è andato il debutto di Ludovico Tersigni alla conduzione), in onda sia per gli abbonati satellitari che in chiaro. Su Sky Uno ha registrato 596.000 spettatori con il 2.9%, mentre su Tv8 c'erano 569.000 spettatori con il 2.7% di share (dato complessivamente alto, ma difficilmente paragonabile con la scorsa edizione, quando la puntata iniziale non era andata in onda anche in chiaro ma solo per gli abbonati). Infine sul Nove Il Contadino cerca Moglie ha raccolto 367.000 spettatori con l’1.6%.