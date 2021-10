Fino all’ultimo battito 2 si farà, la seconda stagione è confermata: “Il cast presto sul set” Fino all’ultimo battito 2 si farà. L’arrivo della seconda stagione è stato annunciato da Bianca Guaccero, che nella fiction di Rai1 interpreta Rosa, nuora del boss Patruno. Secondo quanto sostiene l’attrice, il cast tornerà presto sul set per girare nuove puntate: “Non vedo l’ora di rivedere i miei colleghi”. Intanto, il 28 ottobre, Rai1 trasmette il finale della prima stagione con Marco Bocci e Violante Placido.

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 28 ottobre, in onda su Rai1 l'ultima puntata della serie tv Fino all'ultimo battito, con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Loretta Goggi e Violante Placido. Il finale di stagione non farà sconti al cardiochirurgo Diego Mancini, che si ritroverà a lottare per salvare la sua vita e quella della sua famiglia. L'episodio conclusivo segnerà l'epilogo della serie tv? Fino all'ultimo battito 2 si farà? La seconda stagione è stata confermata da Bianca Guaccero.

Fino all'ultimo battito 2: le nuove puntate con Marco Bocci e Bianca Guaccero

A rompere il silenzio sulla seconda stagione della serie Fino all'ultimo battito è stata l'attrice Bianca Guaccero, che nella serie interpreta Rosa, la nuora del boss Patruno. In un'intervista rilasciata a TvMia, la conduttrice di Detto fatto ha svelato:

"Ho amato Rosa fin dalla prima volta in cui ho letto il copione. E ho già una notizia: la serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le nuove puntate della seconda stagione. Nei prossimi mesi, quindi, sarò ancora sul set della fiction. Non vedo l’ora di rivedere i miei colleghi”.

Insomma, dichiarazioni che lasciano ben poco spazio a dubbi, anche se al momento non è ancora arrivata la conferma ufficiale di Rai Fiction ed Eliseo Multimedia, produttori della prima stagione.

Il successo negli ascolti strizza l'occhio alla seconda stagione

Vediamo, intanto, come è stata accolta la prima stagione della fiction di Rai1 Fino all'ultimo battito, dando un'occhiata agli ascolti. La prima puntata, trasmessa il 23 settembre, è stata seguita da 3.884.000 spettatori pari al 20.4% di share. La seconda puntata, trasmessa il 30 settembre, ha registrato 3.620.000 spettatori pari al 18.8% di share. La terza puntata, trasmessa il 7 ottobre, è stata seguita da 3.882.000 spettatori pari al 19.1% di share. La quarta puntata, trasmessa il 14 ottobre, ha interessato 3.955.000 spettatori pari al 20% di share. La quinta puntata, trasmessa il 21 ottobre, ha appassionato 4.177.000 spettatori pari al 20.6% di share. Insomma, ottimi ascolti con un dato in crescita che di certo depongono a favore della produzione di nuovi episodi.

Come finisce la prima stagione di Fino all'ultimo battito

Le anticipazioni del finale di stagione di Fino all'ultimo battito annunciano una puntata adrenalinica. Il boss Patruno, infatti, sarà più spietato che mai. Dovrà sottoporsi a un intervento delicatissimo. Ancora una volta la sua vita sarà nelle mani di Diego, ma lo minaccerà pesantemente, assicurandogli che se non dovesse superare indenne l'operazione, i suoi uomini sono già pronti a sterminare la famiglia del cardiochirurgo partendo dal piccolo Paolo. La puntata in onda giovedì 28 ottobre svelerà se il personaggio interpretato da Marco Bocci riuscirà a salvarsi e se l'attore, dunque, sarà protagonista anche della seconda stagione. Poi non resterà che attendere la conferma ufficiale di Rai Fiction ed Eliseo Multimedia.