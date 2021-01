Filippo Nardi torna a far parlare di sé per i suoi attacchi a Maria Teresa Ruta. La conduttrice è stata il motivo della sua esclusione, per le parole e gli insulti a lei rivolti, e pare proprio che l'ex vippone non abbia alcuna intenzione di soprassedere, ravanando ancora sulla sua figura in ogni occasione possibile. Ne è un esempio un commento, poi rimosso, al crollo nervoso che Maria Teresa Ruta ha avuto ieri sera. La conduttrice ha avuto un momento di breakdown in cui ha pianto a dirotto. Su Instagram, hanno pubblicato la clip e Filippo Nardi ha commentato: "Borderline?". Il commento poi è stato rimosso, ma lo screen ha fatto rapidamente il giro dei social network.

La squalifica di Filippo Nardi

Un mese fa, Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip proprio per il suo accanimento nei confronti di Maria Teresa Ruta. Aveva deliberatamente parlato di lei come di una donna con difficoltà, una "borderline" affetta "anche da psicosi, probabilmente". La goccia che però ha fatto traboccare il vaso, costringendo gli autori e Alfonso Signorini a squalificare l'italo-inglese, è stata una frase in particolare a lei rivolta: tea-bagging.

Cosa vuol dire tea-bag

Il tea-bag, o tea-bagging, è una pratica sessuale che indica l'azione di un uomo di inserire il proprio scroto nella bocca del partner, per dare o ricevere piacere, oppure lo struscia sulla faccia o sulla testa di un'altra persona, anche a scopo dileggiativo. "Una pratica orribile" ha detto Alfonso Signorini in diretta tv, questo è stato il motivo che ha spinto gli autori a squalificare Filippo Nardi: "Non è una parolaccia ma è una pratica orribile, si possono usare parole eleganti anche per parlare di stupro o violenza ma la sostanza è quella. […] Approfittare del fatto che una donna dorma, per dirle ‘Io le appoggerei…' e non ripeto la parola, non è una forma di violenza questa? È una forma di voler essere consenzienti a certe porcate? Io non ci trovo niente di scherzoso". A queste parole, Filippo Nardi ha chiesto scusa.