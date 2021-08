Filippo Bisciglia spiega perché era assente al matrimonio di Claudia e Ste di Temptation Island Tra i messaggi non letti durante la giornata delle nozze, Ste Socionovo ha trovato in chat quello di Filippo Bisciglia, il conduttore al quale lui e sua moglie Claudia non hanno potuto fare a meno di affezionarsi. Nonostante Bisciglia fosse nella lista degli invitati, non ha partecipato al matrimonio perché, come ha spiegato in un affettuoso videomessaggio, lo stesso giorno era in partenza per le vacanze. “Claudia, Ste, ho un video per voi, ma tranquilli questa volta il video sono io”, scherza il conduttore, dispiaciuto per non poter essere al loro fianco in un giorno così importante.

A cura di Giulia Turco

Al matrimonio di Claudia Venturini e Stefano Socionovo di Temptation Island c'erano proprio tutti: le foto e i video diffusi sui loro profili social testimoniano che tra gli invitati c'erano anche molte delle coppie che come loro hanno partecipato all'ultima edizione del programma. Da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, che al momento si dichiara ancora single, passando per Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Manuela Carriero, ormai legatissima all'ex single Luciano Punzo, e l'ex fidanzato Stefano Sirena che si portando avanti la conoscenza con Federica Cleo. Grande assente però è Filippo Bisciglia, il conduttore che ha guidato le coppie nel loro viaggio nei sentimenti e che purtroppo non ha potuto essere presente alla cerimonia di Claudia e Ste.

Il videomessaggio di Filippo Bisciglia per Claudia e Ste

Tra i messaggi non letti durante la giornata delle nozze, Ste Socionovo ha trovato in chat quello di Filippo Bisciglia, il conduttore al quale lui e sua moglie Claudia non hanno potuto fare a meno di affezionarsi. Nonostante Bisciglia fosse nella lista degli invitati, non ha partecipato al matrimonio perché, come ha spiegato in un affettuoso videomessaggio, lo stesso giorno era in partenza per le vacanze. "Claudia, Ste, ho un video per voi, ma tranquilli questa volta il video sono io", scherza il conduttore, dispiaciuto per non poter essere al loro fianco in un giorno così importante: "Finalmente è arrivato il 7 luglio, quante volte ho detto questa data. Però sono un po’ dispiaciuto perché avrei voluto essere lì ma oggi parto per la Puglia. Ho provato a fare tutti i calcoli, ma non ce l’avrei mai fatta, sarei morto in autostrada. Vi auguro il meglio e vi voglio bene, spero abbiate percepito l’affetto che provo per voi", ha spiegato. Stefano lo ha ringraziato con affetto.

Stefano Socionovo e Claudia Venturini si sono sposati

Dopo quattro anni di fidanzamento, una crisi e la partecipazione ad un reality show che ha messo a dura prova la loro relazione, Claudia e Ste si sono finalmente scambiati le loro promesse. Il 7 agosto si sono sposati, così come avevano annunciato nel corso di Temptation Island, programma dal quale hanno deciso di uscire insieme più forti di prima. I dubbi sulle nozze sono arrivati insieme alla pandemia: avrebbero dovuto sposarsi infatti nell'agosto del 2020, dopo la proposta di matrimonio arrivata da parte di Stefano già nel 2018. Il lockdown e la convivenza forzata avevano creato non pochi problemi, ma forse ci voleva proprio un reality show per cancellare ogni dubbio. Così il 7 agosto 2021, alla presenza degli amici di Temptation Island, la coppia si è detta il fatidico sì: Claudia era bellissima all'altare con il suo abito bianco, elegante Stefano con il suo vestito blu: "Mi auguro per noi che la felicità non lasci mai la nostra casa e che i tuoi occhi continuino a brillare con quella luce che accende il mio cuore".