Fidanzato di Francesca Cipriani accusa Soleil: “Chiede mobili gratis in cambio di storie Instagram” Il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, avrebbe ricevuto un’insolita richiesta da parte di Soleil Sorge per il suo lavoro: “Mi ha chiesto mobili gratis in cambio di storie Instagram”

A cura di Elisabetta Murina

Alessandro Rossi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare la sua dolce metà, Francesca Cipriani. È romagnolo, fa l'imprenditore edile anche per personaggi famosi e sembra che una coinquilina della sua fidanzata, Soleil Sorge, gli abbia fatto una richiesta particolare per il suo lavoro. Ospite nel salotto di Pomeriggio 5, il ragazzo ha raccontato lo strano episodio a Barbara D'Urso.

La rivelazione di Alessandro Rossi su Soleil Sorge

Il fidanzato di Francesca Cipriani è un costruttore e, stando a quanto ha raccontato a Barbara D'Urso il 15 novembre, pare che Soleil si sia offerta di pagare il suo lavoro con storie su Instagram anziché con il denaro. Una sorta di "scambio" gratis che avrebbe fatto guadagnare l'influencer ma che non avrebbe portato alcun ricavo ad Alessandro Rossi che, prontamente, ha rifiutato la richiesta. Non si sa se Francesca, la sua amata a cui avrebbe già fatto la proposta di matrimonio in privato, sia al corrente dell'insolita proposta né come reagirà una volta che l'avrà scoperto.

Io costruisco le case per i personaggi famosi. Faccio anche ristrutturazioni edili. Mi aveva chiesto se nella casa nuova dove andava a vivere le facevo uno scambio merci con gli arredamenti. Non ho accettato perché non mi conveniva economicamente

Il folle amore tra Alessandro e Francesca

L'amore tra Francesca e Alessandro Rossi è folle e plateale. Il ragazzo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua esuberante fidanzata. I loro incontri sono stati romantici e sopra le righe allo stesso tempo. Lei è stata letteralmente trattenuta dai bodyguard per evitare di infrangere le regole di sicurezza anti covid. Poi, Alfonso Signorini le ha addirittura concesso la possibilità di passare tre giorni nella casa insieme ad Alessandro. Insomma, i due hanno saputo attirare l'attenzione e pare che siano totalmente innamorati uno dell'altra, tanto che lui le avrebbe chiesto in privato di fare il grande passo. Chissà che, se davvero avverrà, non sarà poi lui a costruire la loro casa. Questa volta, senza strane richieste.