Sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2021-2022, tra programmi di intrattenimento, talk show e reality che, ovviamente non mancheranno, un cospicuo spazio è stato dedicato anche alle fiction. Mercoledì, in prima serata, è il giorno che Canale 5 ha dedicato alle emozioni da vivere tramite fiction e serie. Volti nuovi quelli che compaiono nelle produzioni dell'emittente: da Vanessa Incontrata ad Anna Valle, da Giuseppe Zeno a Raoul Bova che saranno interpreti di Fosca, Luce dei tuoi occhi, Una famiglia perbene solo per citare alcuni dei titoli che vedremo a partire dal prossimo autunno.

Luce dei tuoi occhi

Protagonisti della fiction che vedremo il prossimo autunno sono Anna Valle nelle vesti di Emma e Giuseppe Zeno, che interpreta Enrico. diretti da Fabrizio Costa. Al centro di Luce Dei Tuoi Occhi c’è un oscuro segreto. La storia è ambientata a Vicenza e al centro del racconto vi è la danza, in uno scenario fortemente connotato dal punto di vista culturale in cui l'impronta thriller e melò, che contorna i confini della storia, è piuttosto evidente. I protagonisti si trovano a dover fare i conti con terribili menzogne che sconvolgeranno le loro vite.

Giustizia per tutti

Si continua con Giustizia per tutti, con protagonista Raoul Bova, che interpreta Roberto attorno al quale ruota l'intera storia. Lui è un fotografo condannato alla reclusione dopo essere stato accusato di aver assassinato sua moglie Beatrice. Passati 10 anni, il protagonista sarà liberato e cercherà di iniziare una nuova vita. Intanto si è laureato in legge, studiando con attenzione l’omicidio della moglie, del quale lui è stato dichiarato colpevole solo per aver contaminato la scena del delitto. Nel frattempo Roberto cerca di recuperare il rapporto con la figlia Giulia, cresciuta dalla zia Daniela, grazie all’aiuto di Victoria Bonetti, la figlia del titolare dello studio in cui una volta lavorava Beatrice. Nel cast ci sono Rossella Brescia, Rocio Munoz Morales, Marina Massironi.

Una famiglia perbene

Diretta da Stefano Reali, Una famiglia perbene è liberamente ispirata al best- seller di Rosa Ventrella. Simona Cavallari e Giuseppe Zeno sono i protagonisti di questa travolgente storia d'amore intrecciata con la malavita, ambientata a Bari tra il 1985 e il 1992. L'amicizia tra Maria, figlia di pescatori, e Michele, figlio del boss Nicola Straziota, diventa con il passare del tempo un sentimento più intenso. I due, però, devono fare i conti con le ostilità delle loro famiglie.

Tutta colpa di Freud

Tratta dall'omonimo film di Paolo Genovese che ha avuto un incredibile successo al cinema, "Tutta colpa di Freud" diventa una serie tv con protagonisti Claudio Bisio, Max Tortora, Stefania Rocca e Claudia Pandolfi. La storia ruota attorno alla figura di Francesco, psicanalista milanese, separato dalla moglie che ha cresciuto praticamente da solo le sue tre figlie: ara, prossima al matrimonio, Marta, ricercatrice universitaria, ed Emma, che ha appena finito il liceo. Dopo essere andate via di casa, tutte e tre, per una serie di avvenimenti si ritrovano a dover

Fosca

Diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy, la serie è girata a Roma e Arezzo e qui come protagonista troviamo Vanessa Incontrada. L'attrice italo-catalana veste i panni di un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Nonostante sembri una donna tutta d'un pezzo il suo punto debole è l'amico del cuore Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell'enoteca vicina al commissariato.

Destini in fiamme

Destini in fiamme, invece, è la fiction diretta da Alexis Sweet e prodotta da Fabula Pictures e si tratta di un adattamento della serie-evento francese Le Bazar de la Charité. Questa versione, infatti, è ambientata nella Palermo del 1886 e rievoca in parte un tragico fatto di cronaca. Come l'originale francese ricorda un incendio che causò una strage durante un evento di beneficenza, quella italiana incentra la vicenda nella Sicilia di fine secolo, dove all'inaugurazione della Mostra dall’Esposizione Nazionale scoppia un violento incendio, che procurerà la morte di numerose donne. La serie pone l'accento sulla società maschilista dell'epoca e sulle ingiustizie che le donne dovevano fronteggiare ogni giorno. Protagonisti sono Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti al suo debutto su Canale 5. Con loro anche Sergio Rubini e Loretta Goggi, al suo ritorno sulla rete a oltre 20 anni dalla sitcom Due per tre.

L'ora

La serie si divide in 10 episodi e racconterà la storia vera del giornale siciliano L’ora, di proprietà della famiglia Florio, e dei giornalisti che ebbero il coraggio di indagare sulla mafia e per primi mostrarne l’organizzazione all’Italia e al mondo intero. La regia della serie è affidata a Piero Messina, che ha lavorato a Suburra, Ciro d’Emilio e Stefano Lorenzi mentre la sceneggiatura è di Ezio Abbate, Claudio Fava, Riccardo Degni. Tra i nomi presenti nel cast spicca quello di Claudio Santamaria, accanto a lui Silvia D’Amico (The Place), Bruno di Chiara (Il Cacciatore), Maurizio Lombardi (The Young Pope), Francesco Colella (ZeroZeroZero) e Selene Caramazza.

Buongiorno mamma 2

Torna il secondo capitolo di "Buongiorno mamma" la fiction che ha appassionato i telespettatori lo scorso aprile ed ispirata alla storia di Anna Moroni. La serie, in dodici puntate, aveva tenuto col fiato sospeso coloro che con calore assiduità avevano iniziato a seguirla. Ed ecco che tornerà con nuovi sviluppi, sempre con Raoul Bova, Serena Autieri e altri personaggi.