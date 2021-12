Ferragnez: come vedere la serie gratis in streaming su Amazon Prime Video Domani, 9 dicembre 2021, saranno disponibili su Amazon Prime Video le prime 5 puntate “The Ferragnez”, la serie con Fedez e Chiara Ferragni che racconta a 360° la vita matrimoniale di una delle coppie più seguite di Instagram. Ecco come vedere i 5 episodi gratis in streaming su Prime Video.

Domani, 9 dicembre 2021 su Amazon Prime Video usciranno i primi 5 episodi di "The Ferragnez", l'attesissima serie in 8 puntate con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni, insieme al piccolo Leone e agli altri componenti della loro famiglia allargata.

Dopo la pubblicazione della locandina della serie, realizzata con le foto del fotografo americano David LaChapelle, e della sigla cantata da Fedez e dalla Ferragni, lo scorso 3 novembre è stato annunciato che la data a partire dalla quale i primi episodi della serie tv saranno visibili su Prime Video in 240 Paesi, sarà domani 9 dicembre 2021.

Le 3 puntate finali del docu-reality, invece, saranno disponibili sempre su Prime Video il 16 dicembre 2021.

La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, racconta gli aspetti più intimi e privati dei coniugi Ferragnez, come la seduta di terapia di coppia mostrata nel trailer, ma mostra anche scene di vita quotidiana, di divertimento e di spensieratezza. In particolare, nel corso degli otto episodi del docu-reality, i followers di Fedez e Chiara Ferragni potranno vivere i momenti più importanti vissuti dalla coppia, come l'inizio della seconda gravidanza della Ferragni, la nascita della piccola Vittoria nel marzo 2021, la partecipazione di Fedez a Sanremo e tanti attimi di vita quotidiana tra litigate, risate, eventi esclusivi e serate trascorse in tuta sul divano.

Insomma, "The Ferragnez" uscirà tra una settimana ma già milioni di followers ne parlano da mesi ed è sicuramente una delle serie tv più attese su Amazon Prime Video.

Come vedere gratis in streaming The Ferragnez su Amazon Prime Video

I fan coppia Fedez-Ferragni potranno guardare gratis gli episodi della serie "The Ferragnez" semplicemente iscrivendosi ad Amazon Prime Video ed approfittare del periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni.

Accedendo direttamente al sito ufficiale Amazon Prime e cliccando su "Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni", è possibile creare un account (inserendo un indirizzo e-mail e una password) e, dopo pochi e semplici passaggi, iniziare a visionare tutto cioè che è presente sul catalogo Amazon Prime Video gratuitamente per un mese.

Allo scadere dei 30 giorni l'abbonamento si rinnova automaticamente, ma si può decidere in qualsiasi momento se disdirlo (senza costi aggiuntivi) o se proseguire, al costo di 36 Euro l'anno.