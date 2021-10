Fedez – Rai, pace fatta per Fuortes: “Mai presentata querela” Parla il nuovo amministratore delegato del servizio pubblico, Carlo Fuortes, in audizione questa sera presso la commissione Vigilanza. “La Rai non ha mai presentato querela contro Fedez”. Si chiude così una telenovela che è durata per sei lunghi mesi: pace fatta tra il servizio pubblico e il rapper.

È pace fatta tra la Rai e Fedez. Parla il nuovo amministratore delegato del servizio pubblico, Carlo Fuortes, in audizione questa sera presso la commissione Vigilanza. "La Rai non ha mai presentato querela contro Fedez". Si chiude così una telenovela lunga sei mesi.

L'audizione in Vigilanza

Carlo Fuortes, in audizione questa sera in commissione di Vigilanza, in riferimento a quanto in precedenza sollevato dal presidente della commissione parlamentare Alberto Barachini sulla vicenda Fedez-Rai, ha chiarito ogni aspetto riguardo la vicenda. Come è accaduto nei giorni scorsi, era cominciata a circolare la notizia che l'azienda di viale Mazzini avesse ritirato la querela in coincidenza con il suo invito come ospite a Che tempo che fa. Era seguita una richiesta di chiarimenti – tramite lettera – da parte del presidente della commissione, Alberto Barachini, e di altri commissari, e stasera Fuortes ha chiarito che la querela non c'è mai stata, i 90 giorni entro cui proporla erano scaduti. Fuortes, inoltre, ha anche chiarito che l'attuale Cda di viale Mazzin si è insediato il 15 luglio, 75 giorni dopo l'accaduto.

Il monologo del primo maggio

Fedez era stato ospite del concerto del Primo Maggio e avevo pronunciato parole durissime sul palco all'indirizzo dei rappresentanti della Lega, in particolare, verso il senatore Ostellari: “Secondo lui il diritto al vitalizio di Formigoni è più importante della tutela dei diritti di tutti e persone che vengono quotidianamente discriminate fino alla violenza”. Il monologo era stato in qualche modo filtrato, lo stesso rapper aveva anticipato che gli era stato chiesto di controllare il contenuto del messaggio che aveva intenzione di leggere sul palco e successivamente il video della telefonata tra il rapper e i vertici di rete aveva già fatto il giro delle agenzie di stampa e dei social network.