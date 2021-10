“Fedez pagato a Che Tempo Che Fa”, ma il rapper chiarisce: “Non ho preso un centesimo” Dopo le voci su un presunto compenso dato da Fazio a Fedez per la prima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa, è il rapper a intervenire su Twitter, chiarendo in maniera precisa: “Non ho preso un centesimo per cantare”. E aggiunge: “Non è nemmeno troppo difficile capire perché non mi hanno querelato”.

A cura di Andrea Parrella

Ormai l'accostamento Rai/Fedez è diventato di quelli che riesce ad alimentare polemica a prescindere. È notizia delle ultime ore che Alberto Barachini, presidente di quella commissione di vigilanza che è l'organo istituzionale di controllo del servizio pubblico, ha fatto emergere che Fedez avrebbe ricevuto compenso per la sua partecipazione al programma televisivo Che Tempo Che Fa, dove è stato ospite nella prima puntata stagionale. Questo nonostante la querela che mesi fa il direttore di Rai3 Franco Di Mare aveva annunciato nei confronti di Fedez dopo i fatti del Primo Maggio. Barachini aveva fatto emergere il tutto in occasione della seduta in commissione alla quale era chiamato a rispondere l'amministratore delegato Carlo Fuortes, che aveva subito chiarito che la querela nei confronti di Fedez non c'è mai stata e che i 90 giorni entro cui proporla erano scaduti.

Fedez smentisce: "Nessun compenso per cantare da Fazio"

Nelle scorse ore è stato Fedez è tornato sull'argomento compenso per smentire sul nascere la notizia, imbattendosi in un diverbio su Twitter con il giornalista Jacopo Jacoboni, che si è limitato a riportare la notizia data da Barachini. Il rapper ha risposto: "Non ho preso un centesimo per cantare", aggiungendo: "E se ti sforzi senza svenire forse capisci anche perché non mi hanno querelato".

La reazione in commissione di vigilanza

Il supposto compenso di Fedez a Che Tempo Che Fa ha alimentato grande dibattito, portando alla reazione del Segretario della Vigilanza Rai in quota Italia Viva, Michele Anzaldi, che ha commentato: "Il presidente della Vigilanza Barachini ha detto che Fedez, ospitato a ‘Che tempo che fa' per promuovere una sua canzone, è stato invitato ‘a titolo oneroso'. Era una domanda a Fuortes o una notizia? Rai passata dalla minaccia di querela a Fedez al compenso per autopromuoversi?". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica l'estratto video dall'audizione di ieri in commissione di Vigilanza.