Fedez dice no al primo evento in Rai dopo il Primo Maggio: “Aveva un altro impegno” Ai Seat Music Awards del 9 e 10 settembre non ci sarà Fedez, tra gli artisti più ascoltato di questa estate. Si tratta del primo evento Rai a cui viene invitato dopo il polverone sollevato per la vicenda Primo Maggio. Nonostante l’invito ricevuto non parteciperà per altri impegni precedentemente presi.

A cura di Andrea Parrella

Non ci sarà Fedez ai Seat Music Awards. L'artista, reduce da settimane in cui la "Mille" cantate con Orietta Berti e Achille Lauro ha dominato la classifica immaginaria dei tormentoni estivi, non sarà presente sul palco dell'Arena di Verona a inizio settembre, nel consueto appuntamento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il motivo della sua assenza, come lui stesso ha fatto sapere, è un precedente impegno già preso, ma è chiaro che in tanti hanno pensato alla coincidenza di un evento che sarebbe stato il primo in Rai dopo il caos accaduto per la vicenda Primo Maggio, dal quale è scaturita una vicenda legale.

Il motivo dell'assenza di Fedez

"Lo avevano invitato, ma aveva già un altro impegno", ha fatto sapere il cantante tramite il suo entourage, questa la spiegazione della sua assenza e non una aprioristica presa di posizione per non partecipare ad eventi in onda sulle reti del servizio pubblico. Il polverone sollevato dal video della sua telefonata con rappresentanti dei vertici Rai e organizzatori del Primo Maggio fu enorme e le accuse importanti: tentativo di censura da parte della Rai, perché a Fedez era sopraggiunta la richiesta di validare il testo che avrebbe letto sul palco prima dell'esibizione.

Seat Music Awards, quando va in onda

Giovedì 9 settembre e venerdì 10 settembre, in prima serata, andranno in onda i due appuntamenti con i Seat Music Awards. Ad essi si aggiunge lo Speciale Seat Music Awards Disco Estate di mercoledì 8 settembre 2021 alle ore 16.30, condotto da Nek, che va poi in onda nel pomeriggio di domenica 12 settembre su Rai1. Il tutto, ovviamente, lo si può gustare anche su Raiplay.

Il cast dei Seat Music Awards

Questo il cast ufficiale, che comprende Claudio Baglioni, i BoomDaBash, Baby K, Francesca Michielin, Samuel, Elettra Lamborghini, i Pinguini Tattici Nucleari, Irama, Ernia, Blanco, Aka7even, Deddy, Rkomi, Fred de Palma (con Anitta), Il Tre, Arisa (con gli Autogol), Massimo Pericolo, gli Psicologi, Mecna, Jake La Furia ed Emis Killa, Shade, Capo Plaza, Mara Sattei, Gué Pequeno, Mace, Shablo, Random, Marco Mengoni, Sangiovanni, Ligabue, Loredana Bertè, Marracash, Gigi D’Alessio, Diodato, Madame, Zucchero, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Il Volo, Emma, Fiorella Mannoia, Mahmood, Annalisa, Colapesce Di Martino, Takagi & Ketra (con Giusy Ferreri) e Carl Brave e Noemi. Spicca l'assenza di Fedez: colpa della lite con la Rai al Concertone del Primo Maggio? A livello ufficiale, secondo l'entourage, il rapper sarebbe stato invitato ma costretto a declinare per un altro impegno. Si segnalano anche altri ospiti quali Maria De Filippi, Amadeus, Eleonora Abbagnato, Lillo, Giorgio Panariello, Alessandro Siani, Pio & Amedeo e Alessandro Cattelan.