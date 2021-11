Federico Lauri: “Se Selvaggia Lucarelli vuole venire a letto con me, sono pronto” Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, torna sulla provocazione lanciata a Selvaggia Lucarelli nell’ultima puntata di Ballando con le stelle: “Se vuole venire a letto con me, io sono pronto e la aspetto” ha dichiarato a Mara Venier.

A cura di Redazione Spettacolo

Le parole di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, sono state molto chiacchierate durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, e anche dopo. "La telecamera mi eccita, come io eccito Selvaggia Lucarelli. Lei non mi fa domande strane perché in realtà vuole venire a letto con me" aveva detto ieri sera nella clip di presentazione della samba portata in pista con la ballerina Anastasia Kuzmina. Tornati in studio, l'opinionista lo ha stuzzicato: "Senza nemmeno sentirci al telefono, stasera abbiamo messo entrambi le piume, il destino ci sta suggerendo qualcosa. Ho sentito che Federico vuole unirsi carnalmente con me, per me va bene".

Federico Lauri a Domenica In: "Pronto ad andare a letto con Selvaggia"

Ospite di Domenica In, Federico Lauri oggi è tornato sulla questione: "Vogliono sapere sempre la stessa cosa, ma non mi fanno la domanda diretta. Io ho lanciato una provocazione a Selvaggia ed è vero, se vuole venire a letto con me, io sono pronto e la aspetto". Risate in studio, in primis quelle di Mara Venier, divertita dalla possibilità che questo possa accadere. "Mi dovrà far fare l'uovo sbattuto, la cosa è impegnativa" ha aggiunto il parrucchiere del salone delle meraviglie, chiudendo con una battuta il blocco di commento sulla "questione selvaggia".

Federico Lauri: "Sono etero, ma ho fatto una figlia con la fecondazione assistita"

In realtà, Federico Lauri, ospite di Serena Bortone lo scorso 22 novembre, aveva già fugato dubbi sulla sua sessualità, ritendendoli fastidiosi e infondati: “Sono etero e non ho nulla da nascondere. Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto problemi”, ha spiegato, “Per me vestirmi così è la normalità”. Gli altri giurati di Ballando continuano a pensare che lui non si sia rivelato in tutta la sua essenza o comunque non abbia mostrato del tutto ciò che si nasconde tra le piaghe delle sue paillettes.