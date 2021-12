Federica Pellegrini dopo il monologo a Le Iene: “Le donne ora si espongono, così cambiamo le cose” Federica Pellegrini commenta il suo monologo a Le Iene nella puntata dello scorso 7 dicembre. L’atleta ribadisce che le donne hanno più coraggio e la voglia di esporsi: “Questo è il motore per cambiare le cose”.

A cura di Ilaria Costabile

Federica Pellegrini è stata l'ultima delle dieci donne chiamate a condurre accanto a Nicola Savino Le Iene, nella puntata di martedì 7 dicembre ha conquistato il pubblico con un intenso monologo sul suo vissuto e sulla percezione che gli altri uomini avevano del suo modo di affrontare la competizione e di quanto le sue relazioni private siano state spesse volte chiacchierate più del dovuto. Fermata dopo l'evento "Momenti di Gloria. Tanti. Aniene 2021″, l'atleta ha commentato le sue parole ai microfoni di GediTv.

Il commento dopo il monologo in tv

Quella di Federica Pellegrini è sempre stata una vita dedita all'impegno, alla necessità di dimostrare di essere una atleta, nonché una donna, meritevole dei suoi successi perché sudati e guadagnati con lavoro e costanza, come emerge anche nel monologo fatto in diretta tv, sul quale parlando di questa concomitanza tra l'essere donna e sportiva ad un tempo ha dichiarato: "Non è stato neanche complicatissimo, ci sono stati degli episodi che ti fanno un po' stare male, un po' impensierire, ma non voglio fare di un'erba un fascio, ci sono stati degli episodi poco carini e sono quelli che poi ti rimangono dentro no? Quindi ieri la volontà ovviamente era quella di parlare del mio vissuto". Secondo la campionessa olimpica le donne sono in un momento in cui parlano e si confrontano di più, in cui sono ancora più decise e combattive di quanto non lo fossero prima: "Adesso se ne sta parlando in maniera costruttiva, nel senso che tante donne adesso si stanno esponendo con le proprie idee ed è proprio questo il motore che può cambiare le cose veramente".

Il matrimonio con Matteo Giunta

Nella stessa puntata in cui Federica Pellegrini ha parlato della sua esperienza da atleta e anche di personaggio pubblico, costantemente sotto gli occhi di tutti, c'è stato anche un servizio dedicato al suo futuro marito, nonché allenatore: Matteo Giunta. Il coach ha rivelato alcuni dettagli relativi alla relazione con la Divina, con cui fa ormai coppia fissa da tre anni, nonostante i due abbiano fatto di tutto per tenere nascosto il loro amore: "Era il segreto di Pulcinella" confessa durante l'intervista. La proposta di matrimonio è arrivata qualche mese fa e i due, di solito riservatissimi, hanno condiviso qualche scatto anche sui social, mostrando la loro felicità: "Sono un uomo fortunato" scriveva lui comunicando il "sì" della sua dolce metà.