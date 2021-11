Fabrizio Corona tirato in ballo al GFVip: “Il mio nome è più ingombrante di chi è nella casa” L’ex paparazzo spiega di essersi preso una pausa dalla tv, almeno fino al prossimo anno, ma nel frattempo annuncia: “Ho firmato un contratto con Netflix per la produzione di una docuserie sulla mia vita”. Per ora si gode la vita privata al fianco della giovane modella Sara Barbieri: “Mi sono felicemente fidanzato”.

A cura di Giulia Turco

Fabrizio Corona è sempre più spesso tirato in ballo in questa edizione del Grande Fratello Vip che si preannuncia essere la più lunga di sempre. L'ex re dei paparazzi è stato menzionato in diverse occasioni a partire dal presunto flirt con Sophie Codegoni, già prima che l'ex tronista entrasse nella casa.

Corona respinge l'etichetta di "burattinaio" del GFVip 6

Nelle dinamiche del reality, il triangolo tra Sophie, Soleil e Gianmaria Antinolfi sarebbe stato orchestrato da Corona che avrebbe consigliato alle concorrenti alcune "linee guida" da seguire nella casa, spingendo inoltre per l'ingresso di personaggi appartenenti alla sua cerchia. Come riporta SuperGuidaTv Corona, raggiunto durante l'inaugurazione del Jet Set Club di Terracina, avrebbe smentito di essere il "burattinaio" di questa edizione del reality. “Il mio nome viene spesso tirato in ballo perché è più ingombrante delle persone che ci sono dentro", avrebbe spiegato. "Cerco sempre di stare fuori anche se poi mi trovo ad essere al centro dell’attenzione. Non è colpa mia”.

Fabrizio Corona fidanzato con Sara Barbieri

L'ex paparazzo ha spiegato di non essere interessato a partecipare ad un reality, né ora né mai, e di essersi preso una pausa dalla tv: "Non andrò in televisione almeno fino al prossimo anno". Ha rivelato, però, un retroscena sui suoi progetti lavorativi: “Ho firmato un contratto con Netflix per la produzione di una docuserie sulla mia vita". Al momento Corona sembra si stia concentrando sulla serenità della sua vita privata, quella al fianco di Sara Barbieri, la giovane modella di Dolce e Gabbana, con la quale ha confermato di avere una relazione: “Mi sono ufficialmente fidanzato. Penso che mi sposerò e farò un figlio. Sara ha 27 anni meno di me e sto bene”. In tema di relazioni, ha parlato infine anche della presunta rottura tra la sua ex Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, lasciando intendere che tra i due ci sarebbe aria di crisi come si vocifera: “Con Belen siamo molto amici. Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare. Se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori”.