Fabrizio Corona sarà l'ospite principale della puntata di Live – Non è la D'Urso in onda domenica 18 ottobre 2020. Il programma di Barbara D'Urso darà spazio a quello che è successo negli ultimi giorni, ovvero la lite a mezzo social pubblicata da Nina Moric con gli audio di Fabrizio Corona in cui la minacciava con frasi durissime: "Ti fracasserei la testa contro un angolo in modo da ucciderti".

La telefonata choc tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Domenica sera in diretta su Canale 5 a Live non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara D’Urso affronterà questa notizia che ha occupato la cronaca del gossip. Nella telefonata tra Nina Moric e Fabrizio Corona, si evince chiaramente il tono utilizzato dall'ex fotografo:

Io penso che sarei quasi arrivato al limite di venir due giorni qua, prenderti la testa, fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più ed eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo.

Nel video, condiviso da Nina Moric, c'è anche una conversazione telefonica con Carlos: "Mamma io vorrei stare con te. Questa è la verità – dice Carlos – perché tu sei una persona che mi può aiutare a essere una persona migliore. A essere una persona più buona. Perché purtroppo io, stando con il male, imparo ovviamente il male".

La decisione del Tribunale di Sorveglianza

Contestualmente, è giunta notizia che Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi di condanna. Una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna, in riferimento alle infrazioni durante l'affidamento terapeutico tra febbraio e novembre del 2018. Proprio quel periodo, secondo la procura generale sarebbe stato costellato da violazioni tali da dover revocare il regime di affidamento terapeutico che era stato concesso a Corona per via della sua dipendenza e che dunque l'imprenditore di origini catanesi avrebbe dovuto nuovamente scontare.