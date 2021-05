Fabio Fazio può sorridere perché l'edizione 2020/2021 di Che Tempo che Fa si chiude con una media di 2.7 milioni di spettatori netti e una media del 10.20% di share. Sembrano lontane le polemiche e con il passaggio a Rai3, il programma sembra aver trovato la sua dimensione ideale. È stata l'edizione più internazionale con grandi ospiti: Barack Obama, Bill Gates, Woody Allen, Ron Howard, Glenn Glose, Matthew McConaughey, Whoopi Goldberg, Anthony S. Fauci, Sharon Stone, Nancy Pelosi, George Clooney, Pelé, Greta Thunberg.

La conferma per la prossima stagione

Fabio Fazio ha svelato il suo futuro in diretta ieri sera. Nel corso del blocco dedicato a Luciana Littizzetto, il conduttore ha confermato: "Ci rivediamo in autunno perché oggi il direttore di Rai3 mi ha confermato che la Rai ha intenzione di riproporre il programma in autunno". La comica torinese prende la palla al balzo: "Su che canale? Che li abbiamo fatti tutti". Ma la conferma è arrivata proprio su Rai3. I ringraziamenti finali di Fabio Fazio:

Vorrei ringraziare Rai3 che ci ha supportato e sopportato, il nostro direttore Franco Di Mare, la nostra vicedirettrice Rosanna Pastore. Tutti quelli che ci hanno aiutato durante quest'anno. Ci vediamo la prossima stagione. Vi lasciamo, ringraziandovi per l'affetto con cui ci avete seguito.

I numeri di una stagione

Che Tempo che Fa 2020/2021 si è composto di 32 puntate. Il record è stato raggiunto nella puntata del 7 febbraio 2021 – la puntata con Barack Obama protagonista – con picchi di 5 milioni di spettatori netti per uno share pari al 17%. Nello slot della domenica sera, Che Tempo che Fa è il programma più visto per ascolto medio: 2.712.182 spettatori netti. Tra i numeri importanti anche le mention social: l'hashtag #CTCF è stato in cima ai trend e il programma è stato il più commentato della serata in 30 puntate su un totale di 32. Le interazioni sono state 91 milioni, la pagina Facebook ha superato 1 milione e 200 mila mi piace per 247 milioni di visualizzazioni e 262 milioni di minuti visti.