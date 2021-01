Fabio Fazio sta vivendo una stagione di serenità alla guida di Che Tempo Che Fa. Il ritorno del programma su Rai3 dopo anni di lontananza dalla rete che diede i natali alla trasmissione, ha fatto sicuramente bene, fungendo da parafulmine per le polemiche e allo stesso tempo rinvigorendo gli ascolti del programma. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Fazio ha fatto il bilancio di questi primi quattro mesi di messa in onda, avanzando anche ipotesi sul suo futuro televisivo: "Sono contento perché la domenica è un campo di battaglia feroce“, dice il conduttore, non tirandosi indietro davanti alla possibilità di un Che Tempo Che Fa in versione quotidiana:

Sicuramente sì. A dire il vero ci sto pensando da un po’, ma devo chiedere il permesso ai miei figli. Prima di venire qui in redazione ho ripassato con mia figlia i pronomi riflessivi”.

Dopo il Rischiatutto, l'idea de Il Pranzo è servito

Sul futuro il conduttore ha diverse idee, molte delle quali vanno nella direzione del racconto della storia della Tv, in linea con la possibilità di riprendere successi del passato in chiave moderna, come fatto tempo fa con Rischiatutto:

“Dico sempre che mi piacerebbe rifare Il Pranzo è Servito. Sto pensando seriamente a un programma disordinato sulla storia della televisione, ma mi piacerebbe anche fare un programma di libri, un altro sulle ristrutturazioni delle case, uno sull’alpinismo, uno sulla storia dell’arte e mille altri. Tutto ciò dura sino alle 18. Dopo quell’ora, mi persuado, invece, che dovrei smettere definitivamente di fare televisione. E questo succede ormai tutti i giorni”

Il rapporto con Luciana Littizzetto: "La considero una parte di me"

Inevitabile un passaggio sul suo rapporto con Luciana Littizzetto. “Non è un’ospite, la considero una parte di me, del mio corpo. Come l’artrosi […] La parola amico, che è una parola rara, con Luciana si può adoperare. E con gli amici non cambia niente se ci si manda a quel paese”.