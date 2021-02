in foto: Tancredi ed Evandro

Nella puntata di Amici 2021, trasmessa sabato 6 febbraio, è andata in onda la sfida di Evandro. Il suo posto nella scuola è stato messo a rischio da Arisa, che è stata colpita dal talento di Tancredi, un cantautore di 19 anni. A giudicare la sfida è stato Luca Dondoni. Purtroppo, Evandro ha dovuto lasciare la scuola. Vediamo come si è svolta la sfida.

La sfida tra Evandro e Tancredi

I due cantanti hanno dato il via alla sfida, esibendosi nei loro inediti. Tancredi ha cantato "Fuori di testa", Evandro invece ha cantato "Guacamole". Luca Dondoni ha voluto sentire un'altra canzone. Tancredi ha cantato "Las Vegas". Evandro, invece, ha cantato Roma Centro. Dondoni, poi, ha espresso il suo giudizio. Ha cominciato dando dei consigli:

"Tancredi dovresti guardare negli occhi chi hai davanti. Sei talmente immerso nella tua canzone, che mi sfuggi. Non hai mai scambiato uno sguardo con me, questa è una cosa che si deve fare nello spettacolo. Imparalo. Cosa che invece fa benissimo Evandro, che è più abituato allo spettacolo, a una scuola come quella di Amici".

Evando eliminato da Amici 2021

Dondoni, infine, ha comunicato il suo responso. Ha ritenuto giusto dare un'opportunità a Tancredi. Purtroppo Evandro ha dovuto lasciare la scuola: "Mi sentirei davvero male e non assolverei al mio compito se non mettessi sulla bilancia voi due e non uscissi da qua fuori e cercassi di guardarvi per ciò che ho sentito oggi. Io giudico ciò che ho sentito oggi e non posso mandare via Tancredi. Credo sia giusto, per la forza che ha messo, per le idee che ha mischiato. Mandarlo via da questa scuola mi sembrerebbe un peccato. In un bilanciamento di questo tipo, Evandro devo far passare Tancredi". Evandro, sebbene dispiaciuto, ha commentato: "È una sfida. Ho una grandissima stima di Tancredi". Poi i suoi compagni lo hanno abbracciato.