Eva Grimaldi pronta a entrare come concorrente del Grande Fratello Vip Eva Grimaldi, nome d’arte di Milva Perinoni, arriva al Grande Fratello Vip forte di un’esperienza già intensa nel mondo dei reality show: da Pechino Express a Isola dei Famosi.

Eva Grimaldi sarà una delle prossime a entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Lo ha rivelato Giuseppe Candela attraverso Dagospia. Secondo l'indiscrezione, l'attrice è stata selezionata coprendo il posto che era in realtà già stato occupato da Vera Gemma. La partecipazione della figlia d'arte sarebbe saltata all'ultimo minuto.

L'indiscrezione

Eva Grimaldi è stata selezionata tra numerosi profili, come Giulio Raselli, Giulia Cavaglià e Ferdinando Giordano. La stessa Vera Gemma era stata vista come una possibile outsider, utile nella narrazione per contrastare Soleil Sorge. Scrive Candela:

L’allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini. Sul tavolo continuano ad esserci diversi vip, trattative continue: una si è però arenata. Non entrerà più nella casa Vera Gemma, saltata in extremis. Chi prenderà il suo posto? Un nome che Dagospia svela in anteprima: salvo colpi di scena nella casa più spiata d’Itala arriverà la showgirl Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi oggi: 60 anni e un matrimonio felice

Eva Grimaldi, nome d'arte di Milva Perinoni, arriva al Grande Fratello Vip forte di un'esperienza già intensa nel mondo dei reality show: "Pechino Express" nel 2014 e "L'Isola dei Famosi" nel 2017, dove ha fatto coming out dichiarando la sua relazione con l'avvocato Imma Battaglia, che ha sposato nel 2019. Nello stesso anno ha preso parte come concorrente alla nona edizione del talent show del venerdì sera di Rai 1, Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. Eva Grimaldi è stata anche in trattative per far parte della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Sarà quindi finalmente un nuovo esordio per la ex storica attrice delle fiction Ares, pronta a entrare nella casa più spiata d'Italia nelle prossime settimane.