Guardare l'Italia su RaiPlay comincia a portare bene ed è pure più divertente. Da quando c'è Europei a casa The Jackal la Nazionale azzurra segna, vince e convince. Dopo il 3-0 alla Turchia, lo stesso risultato viene servito anche alla Svizzera con la doppietta di Manuel Locatelli e la rete finale di Ciro Immobile. Proprio con la marcatura del gioiello della Lazio, nativo di Torre Annunziata, lo studio esplode in una gioia liberatoria anche perché il gol di Ciro era molto atteso da tutti nello studio, da Carolina Morace fino allo stesso Clementino che aveva proposto un freestyle propiziatorio.

in foto: L’esultanza di Ciro Priello

Il terzo gol di Ciro Immobile fa esplodere lo studio

Quelli che si sono goduti il gol di Ciro Immobile in diretta grazie a Europei a casa The Jackal, saranno certamente saltati due volte di più dalla propria poltrona. Clementino ha perso ogni freno, si è avvicinato alla telecamera e ha cominciato a urlare, stendersi a terra, avvicinarsi a Carolina Morace, vorrebbe abbracciarla per la gioia. La leggenda del calcio femminile gli ha detto: "Hai visto? Te lo dicevo che segnava Immobile". Anche l'esultanza di Ciro Priello è ormai un must del programma: l'attore al terzo gol dell'Italia si è aggrappato agli arredi di scena.

in foto: Carolina Morace a Clementino: "Te l’avevo detto che segnava Immobile"

Europei a casa The Jackal è una bella sorpresa

Europei a casa The Jackal è un concentrato di ironia e di arte leggera (anzi leggerissima);un insieme di momenti destinati a restare nella grande narrazione italiana di questi Euro 2020, come le grandi prestazioni dei nostri ragazzi e il ‘porca puttena' di Lino Banfi, fino agli strafalcioni di Paola Ferrari. Questo programma è già storia del servizio pubblico, un progetto tanto innovativo quanto godibile; un progetto di RaiPlay, la piattaforma da cui sta passando una nuova rivoluzione culturale che tiene insieme le generazioni e traccia la strada per un nuovo linguaggio.