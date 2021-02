Al centro della terza storia della serata di C'è Posta per te del 13 febbraio 2021 c'è Eugenio, lasciato dalla moglie Antonella 20 giorni prima e al momento i due sono separati in casa. Hanno tre figli e 32 anni di matrimonio alle spalle. La donna lo ha lasciato perché ha ricevuto gli screenshot di tutte le conversazioni, anche spinte, e delle foto che si è scambiato con un'altra donna, con cui Eugenio non si è mai incontrato di persona. L'ha conosciuta sul sito Badoo e ora, pentito, piange disperato in studio e vorrebbe riconquistare sua moglie.

Antonella ascolta le scuse del marito

Non appena entra in studio la signora Antonella, ascolta, seppur di malavoglia le parole di suo marito Eugenio. Ma la storia prende una piega davvero esilarante, quando davanti alle giustificazioni di suo marito, la donna non riesce a trattenere le risa, sbeffeggiando le parole dell'uomo: "Mi diceva che avrebbe smesso e dopo un po' ricominciava, si prendeva le pause", ma lui piuttosto agguerrito ribadisce: "Non ti ho tradito davvero, non ho fatto niente con il cuore e neanche con la mente. Mi manca la tua voce". Antonella, però, ci tiene a specificare che Eugenio è sempre stato un padre e un uomo meraviglioso e che la sua critica è solo al ruolo di marito, per la sua abitudine a chattare con altre donne che dura da anni:

Lui è un cretino, gliel'ho sempre detto. Lui si annoia. E gli parte il ditino sul telefono. Noi un film non ce lo guardiamo mai perché lui deve stare sempre lì col ditino. È un narciso, gli piace ricevere complimenti.

Antonella ed Eugenio non si chiariscono

L'uomo continua la sua arringa sostenendo di non aver mai tradito fisicamente la moglie e arriva a parlare di particolari piccanti sulla loro vita privata che avrebbe funzionato a meraviglia fino a poco prima: "Noi siamo dei vulcani a letto", dichiara provocando l'ilarità del pubblico. Eppure se c'è una cosa che è sempre mancata ad Eugenio sono state proprio le attenzioni della moglie, mentre lui sostiene di averla sempre riempito di complimenti: "Tu non mi hai detto ti amo, un uomo vuole sentirselo dire". La signora Antonella, però, non vuole sentire ragioni, conoscendo il marito sa perfettamente che non il marito non cambierà: "È la fiducia che è mancata, ha perso completamente credibilità ai miei occhi, poteva fermarsi prima. Per me possiamo chiudere la busta, anche se per lui ci sarò sempre". Eugenio nient'affatto contento dopo questo affronto saluta Maria De Filippi dicendo: "Io l'ho sempre amata, tra voler bene e amore c'è una bella differenza. Adesso mi farò la mia vita".