Esplosione a Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli insegue il concorrente spaventata: “Mo***cci tua” L’attrice reagisce istintivamente a uno scherzo di un concorrente, che provoca una finta esplosione in studio. Infuriata, Sabrina Ferilli lo rincorre dietro le quinte, seguita dalle telecamere. Maria De Filippi la prende in giro e lei reagisce scherzando: “”Tu da settembre in poi pensi a come rompermi i cogl… a luglio. Perché sai cosa mi fa paura e altro”.

A cura di Andrea Parrella

Il successo di Tu Si Que Vales è ormai una certezza di Canale 5. Il programma garantisce alla rete ascolti importanti, prevalendo sempre sulla concorrenza e talvolta schiacciandola senza pietà, come è accaduto proprio sabato 9 ottobre, quando tra la trasmissione e il film andato in onda su Rai1 si è creata una forbice che ha superato i 20 punti di share.

La reazione furiosa di Sabrina Ferilli

Merito di questo successo va a un format ormai rodato alla perfezione, con un cast ormai fisso da anni e infallibile, al quale si è aggiunta la presenza fondamentale di Sabrina Ferilli. Ne è un chiaro esempio quanto accaduto nella puntata del 9 ottobre, quando Sabrina Ferilli ha rincorso dietro le quinte Giovannino, un concorrente che l'ha fatta spaventare, prima muovendola la sedia e poi provocando un'esplosione in studio. "Mo***cci tua" è stato l'insulto istintivo mosso all'indirizzo del concorrente. Poi una corsa furiosa, fino a superare i confini del palco e arrivare dietro le quinte, alla ricerca del colpevole. Le telecamere la seguono e Maria De Filippi ironizza su questo suo improvviso scatto. "Non può essersi nascosto – dice Ferilli – non può correre più veloce di me con quelle gambette". Poi ha sfogato la sua frustrazione sull'amica conduttrice: "Tu da settembre in poi pensi a come rompermi i cogl… a luglio. Perché sai cosa mi fa paura e altro”.

Il duo Ferilli-De Filippi

La scena si chiude nelle risate generali del pubblico, che osanna Sabrina Ferilli, e dei quattro giudici in studio, che assistono all'inutile rincorsa con gran divertimento. L'attrice, amica fraterna di Maria De Filippi, da due stagioni è un volto di Tu Si Que Vales in qualità di rappresentante della giuria popolare. Il rapporto che la lega a Maria De Filippi la mette a suo agio e crea il contesto giusto affinché possa emergere tutta la sua spontaneità. Un aspetto emerso già in passato, nelle diverse occasioni in cui Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno dimostrato di saper dare vita a un duo che potrebbe puntare, in futuro, ad un programma da condurre a due e, perché no, al Festival di Sanremo.