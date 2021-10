Maria De Filippi domina il sabato sera, senza Amadeus Rai1 cola a picco negli ascolti Tu Si Que Vales crea una voragine di oltre 20 punti di share tra sé e la concorrenza di Rai1. La prima rete Rai, che per due settimane aveva tenuto testa alla corazzata di De Filippi con Arena ’60 ’70 ’80, supera di poco il 10% di share. Per Maria De Filippi una media di 5.214.000 spettatori pari al 31.6% di share.

A cura di Andrea Parrella

Senza concorrenza, Maria De Filippi dilaga al sabato sera. Gli ascolti di sabato 9 ottobre lo confermano in toto, con un risultato di Tu Sì Que Vales che crea una voragine di oltre 20 punti di share tra sé e Rai1. Su Canale 5 lo show di prima serata condotto da Belen Rodriguez ha raccolto davanti al video una media di 5.214.000 spettatori, pari al 31.6% di share.

Rai1 cola a picco senza Amadeus

A distanza siderale troviamo Rai1, che dopo aver tenuto testa alla concorrenza con i due sabato di Arena 60 70 80 affidati ad Amadeus, con il film Stanlio & Ollio ha conquistato 2.151.000 spettatori pari al 10.9% di share. C'è grande attesa per il ritorno dal 16 ottobre di Ballando con le Stelle, per capire se gli ascolti del sabato sera torneranno in equilibrio, visto il cast molto strutturato del programma di Milly Carlucci, che in questa edizione promette bene.

Gli ascolti delle altre reti

Si prosegue con Rai2 che propone The Rookie seguito da 1.111.000 spettatori (5.2%) e in seguito Clarice che è stato invece visto da 594.000 (pari al 3.3% di share). Su Italia 1 Paddington 2 ha intrattenuto una media di 630.000 spettatori (corrispondenti al 3.1% di share). Su Rai3 è andato invece in onda Vice – L’Uomo nell’Ombra che ha raccolto davanti al video 598.000 spettatori pari ad uno share del 3.4% di share.

Su Rete4 è stato proposto il film Agente 007 – Operazione Tuono che invece ha raccolto un ascolto medio di 745.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Versailles ha invece registrato 311.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 è andato in onda il film La Maschera di Zorro che ha raccolto 349.000 spettatori con l’1.9% di share. Infine Nove ha proposto ai telespettatori Il Delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith? che ha raccolto 299.000 spettatori e l’1.7% di share.