Quando arrivò per la prima volta sui nostri schermi "Once upon a time", nel 2011, nessuno si sarebbe aspettato un successo così clamoroso per una serie che rileggeva completamente il mondo delle fiabe, raccontando dei retroscena sinistri e nient'affatto favolistici nascosti tra gli abitanti della cittadina di Storybrooke. A tre anni dall'ultima stagione, la ABC ha commissionato ad Adam Horowitz e Edward Kitsis, gli ideatori della serie, un nuovo progetto dal titolo Epic.

Il nuovo progetto della ABC

In realtà della realizzazione di questa nuova serie televisiva se ne parlava già dal 2019, ma il passaggio dall'idea al concretizzarsi della cosa è avvenuto solo in questo ultimo periodo. Chiamata a sostenere il progetto è l'ex sceneggiatrice di C'era una volta Brigitte Hales, che insieme a Horowitz e Kitsis ne sarà produttrice esecutiva. Anche Epic sarà ambientato nel mondo delle fiabe, ma non sarà collegata al mondo di C'era una volta, pur servendosi di personaggi fantastici che già conosciamo. Inizialmente, infatti, si era pensato di ambientare la serie nell'universo delle fiabe Disney, ma non è sicuro che venga messa in atto proprio questa scelta. Stando a quanto è emerso finora, il racconto ruoterà attorno ai personaggi delle fiabe, rispettandone i ruoli tra eroi, cattivi, principesse e creature magiche.

Tutte le stagioni disponibili su Disney +

La serie con protagonista Jennifer Morrison si è conclusa nel 2018, dopo ben 7 stagioni, in cui si include lo spin-off della serie originale, ovvero "C'era una volta-Nel paese delle meraviglie". Attualmente tutte le stagioni sono state introdotte nel catalogo di Disney+ dove gli appassionati della serie che in Italia fu trasmessa prima su Fox e poi approdò anche su Rai2, potranno rivedere tutti gli episodi per fare un tuffo nel passato con uno dei prodotti che più hanno ottenuto successo in questi anni, generando anche una fanbase piuttosto attiva che, senza dubbio, gioirà all'idea di assistere a questo nuovo progetto.