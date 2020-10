Tante le novità di novembre su Disney Plus, dai contenuti originali al ritorno di cult imperdibili. In attesa del Natale 2020, sbarcano sulla piattaforma streaming di Disney anche alcuni prodotti natalizi. Insieme alle nuove uscite di Netflix e le novità del mese su Prime Video, ecco le prossime uscite su Disney+.

Disney+, i film in uscita a novembre

Partiamo da contenuti non Disney che i fan della commedia all'italiana potranno trovare sulla piattaforma a partire dal 27 novembre. Arrivano infatti tre classici con Bud Spencer, due dei quali lo vedono in coppia con Terence Hill: sono Altrimenti ci arrabbiamo, Banana Joe e Io sto con gli ippopotami. Black Beauty – Autobiografia di un cavallo è invece l'ultima tra le tanti trasposizioni del best seller di Anna Sewell, uno dei libri più venduti di tutti i tempi. Questa rivisitazione moderna racconta l'amicizia tra l'adolescente Jo Green e la splendida cavalla selvaggia Black Beauty, cresciuta nel West. In prossimità delle feste, come già detto arrivano anche alcuni contenuti a tema natalizio. Dal 6 novembre, sono in streaming due cortometraggi: Frozen – Le avventure di Olaf, spin off dedicato all'amato pupazzo di neve della saga Disney, e L'era Natale (anche i personaggi dell'Era glaciale festeggiano!). Dal 17 novembre è invece disponibile The LEGO Star Wars Christmas Special, un guilty pleasure per i fan di Guerre Stellari con Rey impegnata in un'avventura epica attraverso il tempo e lo spazio (con tante "guest star", da Darth Vader al Mandaloriano). Dal 27 novembre è invece disponibile la commedia natalizia Noelle, con Anna Kendrick nel ruolo della figlia di Babbo Natale e un cast che vede anche Bill Hader e Shirley MacLaine.

Le serie TV in arrivo a novembre su Disney Plus

Dopo la partenza il 30 ottobre, continua la seconda stagione della serie di Star Wars The Mandalorian. Nell'arco del mese arrivano gli episodi 2 (dal 6 novembre), 3 (dal 13 novembre), 4 (dal 20 novembre), 5 (dal 27 novembre). La grande novità è invece la serie tutta italiana I cavalieri di Castelcorvo, disponibile dal 6 novembre con tre episodi a settimana e perfetta per i bambini dai 6 ai 12 anni: mix tra avventura e fantasy, girata a Roma e nel Lazio, racconta la storia di quattro ragazzini che nell'enigmatico paesino di Castelcorvo si trovano a fronteggiare misteri, stregonerie e luoghi al di fuori del tempo e dello spazio. La vera chicca del mese è però l'inserimento, dal 20 novembre, di tutte e sette le stagioni di C'era una volta, la serie tv cult che rivisita in chiave moderna l'universo delle fiabe. Il meraviglioso mondo di Topolino è invece una nuova serie di dieci corti animati incentrati sui personaggi Disney che arrivano dal 18 novembre, giorno del 92esimo compleanno di Topolino. Dal 6 novembre arriva anche Ecco i Muppet, la prima serie (in sei episodi) prodotta da Mappets Studio per Disney+.

Disney Plus, le novità in catalogo per i documentari

Per gli appassionati di comics, è imperdibile la serie antologica di documentari Marvel 616, che esplora l'universo della Casa delle Idee, esplorando gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom. Tutti gli episodi sono in streaming dal 20 novembre. Dopo la serie The Right Stuff: Uomini veri, dal 20 novembre arriva infine anche il documentario La vera storia di The Right Stuff: Uomini veri diretto da Tom Jennings, che racconta come si è sviluppato il programma spaziale della Nasa Project Mercury.