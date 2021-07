I funerali di Raffaella Carrà sono stati un momento di grande solennità e sobrietà allo stesso tempo. Una cerimonia semplicissima, senza orpelli, davanti ad amici e parenti che hanno partecipato all'ultimo saluto, mentre all'esterno della Basilica di Santa Maria in Ara coeli una folla attendeva il feretro per l'ultimo saluto, intonando i successi della regina della Tv che se ne è andata il 5 luglio scorso.

Tra i presenti ai funerali anche Enzo Paolo Turchi, che al fianco di Raffaella Carrà ha trascorso buona parte della sua carriera di ballerino e coreografo. C'era lui per il Tuca Tuca e c'è stato lui in giro per il mondo, seguendo il corpo di ballo della conduttrice. Intervistato all'esterno della chiesa, subito dopo la cerimonia, ha ricordato con voce commossa l'amica di sempre:

Era una sorella, ho iniziato a lavorare a 11 anni, abbiamo girato il mondo. Il ricordo più bello era che lei mi diceva sempre "ricordati che tu sei mio fratello". Oggi l'ho sentito davvero. Non so cosa dire perché sono avvilito, io l'ho sentita due mesi fa e non mi aveva detto nulla. Da questo si vede la grandezza di una donna unica al mondo. Una star a 360 gradi ma solo sul palcoscenico. Quando scendeva era una persona normalissima, che andava al supermercato come chiunque. Questa era Raffaella Carrà.

Funerali di Raffaella Carrà, i volti noti presenti

Tanti i volti noti del mondo dello spettacolo presenti ai funerali di Raffaella Carrà, oltre a Enzo Paolo Turchi e la moglie Carmen Russo. Hanno partecipato molti volti Rai, da Milly Carlucci a Massimo Lopez, passando per Alessandro Greco, Michele Cucuzza, Gigi Marzullo, Serena Autieri, Lorena Bianchetti che è anche intervenuta in chiesa, al pari della sindaca Virginia Raggi. Tra i presenti anche il regista Paolo Sorrentino, che aveva reso eterna la celebre "A far l'amore comincia tu" cantata da Raffaella Carrà nel suo "La Grande Bellezza". Present