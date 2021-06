Non è la prima volta che Enrico Montesano divulga informazioni riguardanti l'emergenza sanitaria e venga contestato per quanto dichiarato il più delle volte sui suoi canali social, come era accaduto qualche mese fa per l'uso della mascherina. Di recente l'attore romano ha affermato che di aver saputo da una fonte dell'Avis che il sangue delle persone vaccinate contro il Covid-19 non viene utilizzato, ma buttato via perché inutilizzabile. Un'affermazione che ha messo in allarme sia l'Avis che il Centro nazionale sangue (Cns) che hanno prontamente smentito quanto divulgato dal mattatore.

La smentita alle dichiarazioni di Montesano

L'assunto fondamentale da cui parte la dichiarazione di Montesano è che non essendo utilizzabile il sangue delle persone vaccinate, è necessario che ci siano persone intenzionate a non vaccinarsi, in modo da non bloccare le donazioni di sangue. Arriva diretta la replica delle associazioni che guardano alla mancanza di donatori e infatti il Centro nazionale sangue ribadisce: "Le persone vaccinate possono tranquillamente donarlo e le sacche prelevate da chi è immunizzato sono utilizzate in questi mesi per le trasfusioni senza alcuna differenza con le altre". Anche Gianpietro Biola dell'Avis ha commentato: "Affermazioni pericolose per la salute pubblica e lesive dell’impegno dell’associazione e dei donatori. Donare il sangue dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid non comporta alcun rischio né per il donatore stesso né per i pazienti a cui trasfonderlo".

L'intervento del Centro nazionale sangue

Interviene sulla questione anche il direttore del Cns, Vincenzo De Angelis, il quale dichiara: "È molto grave diffondere false informazioni sulla donazione di sangue, specie alla vigilia di un periodo come quello estivo, in cui storicamente si registrano carenze" e aggiunge: "Non c'è nessuna differenza tra il sangue dei vaccinati e quello dei non vaccinati, entrambi salvano vite ogni giorno, e anzi ci auguriamo che siano sempre di più i donatori immunizzati, sarebbe un segno ulteriore dei progressi nella lotta al virus".