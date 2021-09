Emma Marrone ricorda il debutto ad Amici di 12 anni fa: “Da allora non mi sono più fermata” A ricordare il debutto ad Amici del 26 settembre 2009 è proprio Emma Marrone. Lo fa con una foto di quella giornata pubblicata nelle sue stories su Instagram, accompagnata da una bella didascalia celebrativa: “12 anni fa. Non mi sono più fermata. Ogni giorno è come un primo giorno di scuola. Ma ho sempre saputo dire grazie”.

A cura di Andrea Parrella

La scuola di Amici ha riaperto i battenti, quest'anno in anticipo rispetto al ruolino di marcia, con l'inizio del programma a settembre e lo spostamento alla domenica pomeriggio (per ora temporaneo, anche se si pensa a un a scelta definitiva di Mediaset, dato il successo della prima puntata). Tra le artiste che la scuola di Maria De Filippi è riuscita a valorizzare di più c'è sicuramente Emma Marrone, che dal talent partì esattamente 12 anni fa, nel 2009, iniziando un percorso che l'ha portata a grandi riconoscimenti discografici, oltre alla vittoria di un Festival di Sanremo.

Il ricordo di Emma sui social

A ricordare l'esperienza di Amici, proprio durante la messa in onda del programma, è proprio Emma Marrone, che sui social ha ricordato il debutto di quel primo giorno di 12 anni fa, esattamente il 26 settembre del 2009. Lo fa con una foto di quella giornata pubblicata nelle sue stories su Instagram, accompagnata da una bella didascalia celebrativa: "12 anni fa. Non mi sono più fermata. Ogni giorno è come un primo giorno di scuola. Ma ho sempre saputo dire grazie".

Cantante, attrice e volto Tv: la carriera di Emma Marrone

Da quel giorno sono cambiate tante cose per Emma Marrone, che ha collezionato un'enorme quantità di esperienze artistiche in questi anni. In tutto sono sei gli album in studio pubblicati fino ad oggi, uno dal vivo e una raccolta uscita proprio quest'anno. Nel suo percorso artistico non c'è solo solo l'esperienza da cantante, ma anche come volto televisivo. Prima con la partecipazione allo stesso talent in veste di coach per più edizioni, poi con la co-conduzione di un Festival di Sanremo al fianco di Arisa e Carlo Conti. Infine, negli ultimi due anni, con l'esperienza di giudice di X Factor insieme a Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. Inoltre è stata attrice sul grande schermo, prima in Benvenuti al Nord, poi ne La Cena di Natale e infine ne Gli Anni più Belli di Gabriele Muccino.