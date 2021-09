Elodie omaggia Raffaella Carrà su Rai 1: “Sei stata un punto di riferimento” Non poteva mancare un omaggio a Raffaella Carrà nel nuovo show di Alessandro Cattelan con tanta musica e performance dal vivo. Sul palco di Rai 1 a portare un omaggio dalla regina della tv scomparsa è Elodi,e con un medley dei suoi brani storici, da Pedro, Tanti Auguri, al Tuca Tuca con Alessandro Cattelan. D’altronde se c’è un’artista che oggi si conferma sempre più versatile e poliedrica, come lo era la Carrà, è certamente la cantante romana.

A cura di Giulia Turco

Il Tuca Tuca di Elodie e Alessandro Cattelan in onore di Raffaella Carrà ha fatto letteralmente impazzire i fan della cantante e non solo. Il pubblico di Rai 1, che aveva già avuto modo di assaporare il talento della 31enne romana sul palco di Sanremo 2021, l'ha ritrovata ospite di Alessandro Cattelan, in onda in prima serata con il suo nuovo programma, "Da Grande", che sancisce il debutto del conduttore nella tv pubblica. "Raffaella, sei stata parte della storia del nostro paese e un riferimento per qualunque donna che desiderasse fare intrattenimento, sei stata pura avanguardia. Stasera ero visibilmente emozionata, è stato un onore". scrive la cantante su Instagram all'indomani della performance.

Elodie dalla musica alla tv e viceversa

Non poteva mancare un omaggio a Raffaella Carrà nel nuovo show che ha come punti cardine la musica e le performance dal vivo. Sul palco di Rai 1 Elodie ha portato un omaggio alla regina della tv, scomparsa lo scorso maggio, interpretando un medley dei suoi brani storici, da Pedro, Tanti Auguri, al Tuca Tuca in chiave contemporanea in coppia con Alessandro Cattelan. D'altronde se c'è un'artista che oggi nel mondo dello spettacolo si conferma sempre più versatile e poliedrica, come lo era la Carrà, è certamente Elodie. Cantante con una produzione discografica che supera 600 milioni di stream e 850 mila tra singoli e album venduti, la cantante romana ha dimostrato doti non indifferenti di ballo e sensualità, di conduzione (si dice che potrebbe sedere dietro al bancone de Le iene nella prossima edizione), e di attrice: debutterà sul grande schermo con il nuovo film di Pizzo Mezzapesa, Ti mangio il cuore.

Da Grande è il debutto di Alessandro Cattelan sulla Rai

Una di due: si è conclusa la prima serata su Rai 1 di "Da Grande", il primo dei due appuntamenti di Alessandro Cattelan con il servizio pubblico. In onda per la prima volta domenica 19 settembre, Cattelan ha portato sul palco solo nella prima puntata Antonella Clerici, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Il Volo, Elodie. “Queste due puntate sono una sorta di obiettivo raggiunto, spero sia una bella cosa”, aveva spiegato Cattelan prima dell'esordio. Il suo obiettivo dichiarato è quello di portare il pubblico di una nuova generazione sulla Rai e di affrontare argomenti trasversali con un pubblico generalista già affiliato alla tv di Stato. Il secondo appuntamento è previsto per domenica 26 settembre.