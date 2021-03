Prosegue il botta e risposta tra Mara Venier e Elisabetta Sgarbi. La produttrice degli Extraliscio e direttrice editoriale de La Nave di Teseo ha voluto chiarire ulteriormente la sua posizione dopo l'attacco di Mara Venier dal palco dell'Ariston, nel corso della consueta puntata post-Sanremo. Mara Venier ha tirato in ballo Papa Francesco, attribuendo a Elisabetta Sgarbi un'affermazione – o comunque un atteggiamento – che la curatrice editoriale e produttrice non ha mai fatto. Una posizione, come è stata posta da Mara Venier, che è chiaramente facile da contestare ma che, per l'appunto, è assolutamente falsa.

Perché gli Extraliscio non si sono esibiti a Domenica In

Gli Extraliscio si sarebbero dovuti esibire nella puntata celebrativa che Domenica In realizza ogni anno dal Teatro Ariston di Sanremo, ma la diretta della messa di Papa Francesco in Iraq ha fatto slittare la trasmissione. La band di Mirco Mariani ne ha fatto le spese.

La replica di Elisabetta Sgarbi

Questo ha prodotto la rabbia di Elisabetta Sgarbi, che via Adnkronos ha accusato Domenica In di mancanza di rispetto e educazione. Mara Venier in diretta ha ribadito: "Abbia rispetto del Papa". Elisabetta Sgarbi ha replicato così sulla sua pagina Facebook:

La signora Mara Venier in diretta su Rai 1 mi accusa di non avere rispetto di Papa Francesco. Non so da dove abbia avuto notizia di questa mia mancanza. Il gruppo Extraliscio è stato invitato e mandato via. E io ho espresso il mio disappunto e ho chiesto lumi sul criterio di esclusione dei cantanti, senza successo. Ho fatto ciò senza offendere nessuno, tanto meno il Papa.

Gli Extraliscio, che con "Bianca Luce Nera" hanno conquistato due volte il podio per la critica e per gli orchestrali, potrebbero tornare ospiti a Domenica In nella prossima puntata, stando a quanto dichiarato da Mara Venier in diretta.