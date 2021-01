Elisabetta Gregoraci è riuscita a imporsi come una delle concorrenti del Grande Fratello Vip più amate, ma anche più divisive. La showgirl ha partecipato alla puntata di Verissimo, in onda sabato 30 gennaio. Nel salotto di Silvia Toffanin si è presentata con la sorella Marzia e ha confidato alla conduttrice quanto le è accaduto qualche settimana fa. A seguito di un controllo ha scoperto di avere "un piccolo polipo all'utero".

Elisabetta Gregoraci ha tolto un polipo all'utero

Elisabetta Gregoraci continua a essere sommersa dall'affetto dei fan, anche dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Non è un caso che sulle teste dei concorrenti ancora in gioco, continuino a volare aerei con messaggi dedicati alla showgirl. Nel salotto di Silvia Toffanin, Elisabetta ha fatto sapere che qualche settimana fa si è presa un bello spavento: “Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”. Accanto a lei, mentre raccontava della visita e dell'intervento a cui si è sottoposta solo qualche settimana fa, c'era l'amatissima sorella Marzia.

Elisabetta Gregoraci sta bene

in foto: Marzia ed Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha ammesso di essersi spaventata. Il suo pensiero, infatti, è volato a sua madre che è morta dopo anni di lotta contro il cancro. La comprensibile preoccupazione, però, ha lasciato spazio al sollievo. Il ginecologo l'ha tranquillizzata. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, sta benissimo: “Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma, ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene”. La showgirl, infine, ne ha approfittato per rimarcare ancora una volta quanto sia fondamentale fare prevenzione: “L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.