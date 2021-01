Elisabetta Gregoraci non sarà al Grande Fratello Vip nella puntata in onda domani 4 gennaio. La ex moglie di Flavio Briatore era rimasta in Italia a Capodanno per festeggiare nello studio del reality l’ultimo giorno dell’anno. Ma a poche ore da quel momento, una volta compiuti i suoi “doveri” da ex concorrente, Elisabetta ha deciso di raggiungere il figlio Nathan Falco, volato a Dubai insieme al padre Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci non sarà al GF Vip

È la stessa Elisabetta a raccontarlo sui social network. La ex moglie di Flavio Briatore ha fatto sapere ai fan che non parteciperà alla puntata del GF Vip in onda lunedì 4 gennaio. “Non sarò in studio”, dice sui social la ex concorrente del reality show. Al momento, infatti, Elisabetta si trova a Dubai insieme al figlio. Diversi sono i video pubblicati dalla showgirl nelle sue Instagram stories, filmati nei quali compare insieme al figlio mentre si diverte all’interno di un parco acquatico per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

In puntata i baci tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Elisabetta non parteciperà a una puntata del GF Vip particolarmente importante ai fini delle dinamiche di gioco: quella dedicata all’inizio del flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tra i due c’è stato più di un bacio che ha segnato la fine definitiva del rapporto da “amici speciali” nato tra Elisabetta e Pretelli. La partecipazione della Gregoraci alla puntata le avrebbe dato modo di commentare quanto sta accadendo tra i due nella Casa. Ma Elisabetta domani non ci sarà e quindi non avrà modo di rendere noto quanto pensa del rapporto nato tra Pierpaolo e Giulia, sempre che ne abbia mai avuto intenzione. Più probabile è che la Gregoraci non abbia nulla di dire in merito a quanto accaduto nella Casa tra Pretelli e la Salemi. Già a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, aveva chiarito che quello con Pierpaolo sarebbe rimasto solo un rapporto di amicizia.