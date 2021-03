Elisa Isoardi è già stata ribattezzata la donna alpha dell'Isola dei Famosi. Sono passate solo due settimane dall'arrivo dei naufraghi sull'isola, ma la conduttrice ha già dato prova della sua capacità di leadership, della sua eleganza, ma anche della sua bellezza. Dettagli che non sono sfuggiti alla stampa estera, in particolare a quella britannica che ha gli occhi puntati sul reality italiano per via della partecipazione dell'ex calciatore inglese Paul Gascoigne.

Elisa Isoardi non sfugge alla stampa britannica

L'ex conduttrice Rai è finita sotto ai riflettori del quotidiano britannico The Sun, che l'ha definita incantevole mostrando una serie di foto della 38enne. Sono gli scatti dell'Isola, ma non solo. In apertura all'articolo c'è una Isoardi mozzafiato in costume intero da bagno, in uno scatto precedente al reality, che fa il paio con quello in abito lungo sul red carpet di Venezia. "Elisa Isoardi incanta in costume da bagno a righe al fianco di Paul Gascoigne nella versione italiana di ‘I’m A Celebrity'", titola il The Sun.

Elisa Isoardi è la leader dei naufraghi all'Isola dei Famosi

D'altronde la prestanza fisica di Elisa Isoardi è fuori discussione. A soli 18 anni partecipò a Miss Italia portando in concorso una bellezza fresca e al naturale, che la contraddistingue ancora oggi. Nonostante si sia vociferato di un possibile ritocchino alle labbra, la conduttrice ha sempre smentito ogni intervento da parte di un chirurgo. Per l'ex conduttrice della Prova del Cuoco partecipare all'Isola dei Famosi ha significato intraprendere una sfida importante con se stessa, in un momento in cui sentiva di voler uscire dalla sua zona di comfort: "Era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria", aveva spiegato al Corriere poco prima di partire per le Honduras. Sull'Isola Elisa ha già conquistato il cuore dei naufraghi che spesso l'hanno definita leader del gruppo per la sua determinazione e per la sua eleganza nel rapportarsi agli altri.