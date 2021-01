in foto: Foto di R. Cannavò da Endemol

Elettra Lamborghini è felicemente sposata con il suo Afrojack ma non ha mai nascosto di essere bisex e di apprezzare il fascino di entrambi i sessi. Nel corso di un giochino con i suoi fan su Instagram Stories, nel quale ha accettato di rispondere alle loro domande, ha ammesso di avere un'attrazione nei confronti di una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. La simpatica cantante emiliana evidentemente segue con piacere l'attuale edizione del reality e ha dimostrato di gradire particolarmente la bellezza di Rosalinda Cannavò.

Elettra Lamborghini e la "cotta" per Rosalinda

Un fan ha chiesto alla Lamborghini se continua a essere attratta dalle donne. Lei ha ammesso che è così, aggiungendo un commento osé: "Rosalinda me la farei". Al che, quando le è stato chiesto se spera che il rapporto tra Rosalinda e Dayane Mello si trasformi in qualcosa di più di un'amicizia (i fan le chiamano "Rosmello"), lei ha risposto senza imbarazzo: "No, io shippo le Rosghini!" (dall'unione di Rosalinda e Lamborghini). Insomma, la procace ereditiera non ha problemi ad ammettere la "cotta" per la Cannavò, così come già nel 2016, ai tempi del reality Super Shore su MTV, aveva ammesso per la prima volta di essere bisessuale, con una preferenza per le ragazze: "Mi piace sia la carne che il pesce". In seguito, parlando con i fan su Instagram, svelò di avere avuto pochi ex fidanzati:

Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimo. Fino a che non ho realizzato che ero più dell'altra chiesa.

L'amore e il matrimonio con Afrojack

"Poi ho incontrato Nick che è un'eccezione, ma con lui è stato diverso", continuava Elettra facendo riferimento all'amore con il suo Afrojack, al secolo Nick van de Wall. Con lui, forma una coppia "vecchio stampo", fedeli l'una all'altro e innamoratissimi: si sono conosciuti per lavoro (con un primo appuntamento "disastroso"), lei si è fatta corteggiare a lungo e lo scorso settembre lo ha sposato con una cerimonia romantica sul lago di Como. "Lui è un gigante buono, non è uno di quegli scemi che guarda le altre", aveva detto di lui a Verissimo, "Io voglio una persona che, se tra 60 anni il mio sedere non sarà come adesso, sarà ancora al mio fianco". Insomma, Elettra non disdegnerà il fascino di Rosalinda, ma l'adorato marito può dormire sonni tranquilli.