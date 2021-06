Centinaia di titoli ogni anno e 3000 ore di programmazione al mese per contrastare la concorrenza. È il nuovo assetto di Sky che lancia 4 nuovi canali: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature. I canali saranno tutti inclusi nell'abbonamento Sky e andranno anche in streaming su Now. Disponibili anche on demand e su Sky Go.

La nuova offerta di Sky

La nuova offerta di Sky parte dal 1° luglio. Sono quattro nuovi canali brandizzati Sky disponibili per tutti. I quattro canali Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature vanno ad aggiungersi ai già presenti Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte portando a sette i canali dedicati all'intrattenimento. I quattro nuovi canali porteranno cento titoli in più in un anno con 3 mila ore di programmazione al mese e almeno una prima visione al giorno. Tutti i programmi saranno in alta definizione.

Le novità: da Fabio De Luigi a Gomorra

Aumentano le serie Sky Original italiane: c'è il ritorno di Fabio De Luigi alla serialità con "Ridatemi mia moglie". La serie attesa di Gabriele Muccino: "A casa tutti bene – La serie" e poi la stagione finale di "Gomorra" e la seconda stagione di "Diavoli" con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, entrambe su Sky Atlantic. Su Sky Documentaries ci sarà la nuova attesa stagione de "Il Testimone", il programma che ha fatto la storia della tv dei primi anni '10 con Pif. Ancora su Sky Serie ci sarà la dark comedy con Kaley Cuoco (The Big Bang Theory): "L'assistente di volo – The Flight Attendant". La miniserie con Eva Green "I Luminari – Il Destino nelle Stelle". Grandi novità anche su Sky Investigation come la serie con Eric Cantona "Il giustiziere" e "The Equalizer" con Queen Latifah, remake della serie anni '80 che ha ispirato il film con Denzel Washington.

Su Sky Nature c'è Greta Thunberg

A inaugurare la nascita di Sky Nature sarà anche “Greta Thunberg – Un anno per salvare il mondo”, la docu-serie che segue la giovane attivista tra il 2019 e il 2020. Il lancio di Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature è stato anticipato da una campagna di comunicazione partita il 10 giugno.