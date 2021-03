È morto Yasuo Oysuka, disegnatore e regista giapponese che ha lavorato ad alcuni tra i cartoni animati più di successo come Lupin III e Conan il ragazzo del futuro. L'artista è scomparso lo scorso 15 marzo all'età di 89 anni. A dare l'annuncio è stato Toshio Suzuki, produttore dello Studio Ghibli, durante il Tokyo Anime Awards Festival 2021.

La carriera di Yasuo Oysuka

Tra i suoi lavori più importanti c'è senza ombra di dubbio il cartone animato giapponese Lupin III per il quale Oysuka ha diretto le animazioni e ha disegnato il progetto per le prime due serie tv e diversi film: a lui si deve la scelta dell'iconico colore giallo delle giacche e della famosa 500. Entrato a far parte dello staff della Nippon Animation poi, Oyukusa ha diretto le animazioni della serie tv Conan il ragazzo del futuro, ma anche delle scene d'azione di Il fiuto di Sherlock Holmes. Collaboratore di Isao Takahata e Hayao Miyazaki, l'artista aveva già lavorato a diversi film giapponesi tra gli anni '50 e '60 come Robin e i due moschettieri e mezzo, Il piccolo principe e il drago a otto teste e Il gatto con gli stivali. Da tempo aveva ormai lasciato la professione, per dedicarsi all'insegnamento delle tecniche di animazione. Nel 2019 era stato premiato dalla Japan Academy Film Prize Association.

Il successo di Lupin III

L'iconico ladro dei cartoni animati giapponesi perde un altro pezzo importante della sua storia. Nel 2019 è morto Monkey Punch, il fumettista considerato il vero e proprio "papà" del manga Lupin, da cui è stato tratto il famoso cartone animato trasmesso anche in Italia. Un personaggio entrato nella storia del fumetto e dell'animazione mondiali. Dal manga sono stati tratte cinque serie animate: "Le avventure di Lupin" (la prima puntata fu trasmessa il 24 ottobre 1971), "Le nuove avventure di Lupin III", "Lupin, l'incorreggibile Lupin", "Lupin the Third – La donna chiamata Fujiko Mine", "Lupin III – L'avventura italiana", "Lupin III – Ritorno alle origini" (quest'ultima andata in onda nell’autunno del 2018). Inoltre, le avventure dell'abile ladro sono state raccontate in 10 film animati (e due in live action), numerosi speciali televisivi e persino uno spettacolo teatrale.