Tragedia per Paola Perego, è morto il padre, come comunica la sua agenzia Arcobaleno Tre: "Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro" si legge sulla pagina Twitter dell'agenzia della conduttrice. Le condizioni del papà della conduttrice non erano buone da tempo e lei stessa, nei giorni scorsi, si era detta molto preoccupata: "Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere".

La preoccupazione per il papà malato già prima del Covid

La conduttrice aveva parlato già oltre un anno fa delle condizioni di salute del padre che era già molto malato ben prima dello scoppio della pandemia: "Mi sto sentendo impotente perché mio padre, che ha novant’anni, è molto malato. Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo".

Anche Paola Perego era risultata positiva al Covid-19

Il mese scorso, in occasione della presentazione del programma pomeridiano di Rai 2 "Il Filo Rosso" (in onda da sabato 21 novembre alle 14 su Rai2) la conduttrice aveva parlato della sua preoccupazione per i suoi genitori anziani. Lei stessa era risultata positiva, come aveva comunicato su Instagram: "Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico" si leggeva nel post. Delle sue condizioni, poi, aveva parlato sempre durante la presentazione, spiegando: "Io sono stata fortunata, l'ho preso in una forma che mi ha permesso di curarmi a casa. Seppure isolata in una stanza"

In aggiornamento