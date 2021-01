Improvviso lutto nel mondo di Masterchef Italia: è morto Alberto Naponi. Lo chef nato a Cremona, aveva 75 anni e si è contraddistinto per una partecipazione al terzo MasterChef Italia. Era conosciuto come "lo chef pensionato", affettuosamente chiamato "Napo" come il suo cognome. Era il 2014 quando fu eliminato alla nona puntata, a tre dalla fine, a causa di una ricetta con i ricci di mare. Fu comunque un grande elemento di quella storica edizione vinta da Federico Francesco Ferrero, Almo Bibolotti, Rachida Karrati e Enrica Dalla Martira.

Chi era Alberto Naponi

Alberto Naponi era discendete della famiglia cremonese Baresi, storici proprietari di uno dei biscottifici più importanti d’Italia. Una famiglia cremonese storica che ha vissuto momenti d'oro e momenti neri. Dopo la caduta in rovina della famiglia, Alberto Naponi aveva cominciato a lavorare per i ristoranti inventando dolci come il pan torrone e il pan mostarda. Lo chef "pensionato" aveva pubblicato, sull'onda del successo di MasterChef, un libro dal titolo "La poesia è un risotto all'acciuga: Il mio viaggio nelle meraviglie della cucina e della vita".

Il ricordo di MasterChef Italia

Anche MasterChef Italia lo ricorda su Facebook: "È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia. Ciao Alberto". Alberto fu eliminato perché non riuscì a completare il piatto a causa della sua inesperienza nel pulire ed utilizzare i ricci di mare. Alberto Naponi, nonostante tutto, fu un grande protagonista di quella edizione composta da 24 episodi e 12 puntate complessive trasmesse da Sky Uno dal 19 dicembre 2013 al 6 marzo 2014. Il terzetto di giudici, all'epoca, era quello classico: Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich. Il vincitore, Federico Francesco Ferrero, si aggiudicò un assegno da 100.000 euro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette. Ci furono aspre polemiche in quella stagione perché Federico Francesco Ferrero era da anni medico collaboratore della Barilla, uno degli sponsor del programma.